Іспанія дала зрозуміти, що під час головування у Раді ЄС зосередиться на підтримці України - Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Іспанія дала зрозуміти, що підтримка України буде центральним напрямком її майбутнього головування в Раді Європейського Союзу, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками переговорів з головою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом у Вашингтоні, пише УНН.
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"Іспанія чітко дала зрозуміти, що постійна підтримка України - і принципів, що лежать в основі Статуту Організації Об'єднаних Націй, включаючи повагу до національного суверенітету та територіальної незалежності, - буде в центрі уваги її майбутнього головування в Раді Європейського Союзу. Це лише один із багатьох способів, якими Іспанія демонструє лідерство у згуртовуванні союзників та партнерів навколо наших спільних інтересів та спільних цінностей", - сказав Блінкен.
Міністр Альбарес, своєю чергою, зауважив, що "Іспанія з першого дня засудила незаконну та необґрунтовану агресію росії щодо України".
"Щодо ситуації в Україні, я обговорив із держсекретарем Блінкеном беззастережну підтримку цієї країни з боку Іспанії доти, доки це необхідно. Ми підтримуємо Україну у її захисті від порушення її територіального суверенітету. Це буде - ми підтримуватимемо це доти, доки мир знову не прийде до кордонів України і Україна не зможе відновити повний суверенітет", - зазначив Альбарес.
"Ми підтримали 10 пакетів санкцій ЄС щодо росії. Ми підтримали використання Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України. Ми були зі США, щоб зустрітися з Міжнародним кримінальним судом для судового переслідування за воєнні злочини в Україні, і ми маємо поліцейських з нашої наукової поліції в Україні, які допомагають збирати докази. Ми надали найбільший пакет гуманітарної допомоги, колись наданий Іспанією іншій країні. Ми прийняли 170 000 українських біженців відповідно до особливого закону, і ми, звичайно, готові прийняти більше, якщо ця прикра гуманітарна катастрофа продовжиться. Ми надали Україні військову техніку, зокрема, танки «Леопард», зенітні батареї", - сказав він.
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