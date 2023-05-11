Испания дала понять, что во время председательства в Совете ЕС сосредоточится на поддержке Украины - Блинкен

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"Испания четко дала понять, что постоянная поддержка Украины - и принципов, лежащих в основе Устава Организации Объединенных Наций, включая уважение к национальному суверенитету и территориальной независимости, - будет в центре внимания ее будущего председательства в Совете Европейского Союза. Это лишь один из многих способов, которыми Испания демонстрирует лидерство в сплочении союзников и партнеров вокруг наших общих интересов и общих ценностей", - сказал Блинкен.

Министр Альбарес, в свою очередь, отметил, что "Испания с первого дня осудила незаконную и необоснованную агрессию россии в отношении Украины".

"Что касается ситуации в Украине, я обсудил с госсекретарем Блинкеном безоговорочную поддержку этой страны со стороны Испании до тех пор, пока это необходимо. Мы поддерживаем Украину в ее защите от нарушения ее территориального суверенитета. Это будет - мы будем поддерживать это, пока мир снова не придет к границам Украины и Украина не сможет восстановить полный суверенитет", - отметил Альбарес.

"Мы поддержали 10 пакетов санкций ЕС в отношении россии. Мы поддержали использование Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины. Мы были с США, чтобы встретиться с Международным уголовным судом для судебного преследования за военные преступления в Украине, и мы имеем полицейских из нашей научной полиции в Украине, которые помогают собирать доказательства. Мы предоставили самый большой пакет гуманитарной помощи, когда-либо предоставленный Испанией другой стране. Мы приняли 170 000 украинских беженцев в соответствии с особым законом, и мы, конечно, готовы принять больше, если эта досадная гуманитарная катастрофа продолжится. Мы предоставили Украине военную технику, в частности, танки «Леопард», зенитные батареи", - сказал он.

Напомним

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, какую роль сыграла Испания в создании "танковой коалиции".