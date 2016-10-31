Ісландський фільм отримав дві ногороди на КМКФ "Молодість"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. 29 жовтня відбулась церемонія нагородження 46-го Київського міжнародного кінофестиваль “Молодість” і дві нагороди виборов ісландський фільм режисера Ґудмундура Арнара Ґудмундссона “Кам’яне серце”, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Одразу дві нагороди виборов ісландський фільм режисера Ґудмундура Арнара Ґудмундссона “Кам’яне серце”. Він отримав приз глядацьких симпатій та нагороду FIPRESCI.
“Чудове кінематографічне висловлювання про сильні, часом суперечливі почуття і дорослішання двох хлопців, які зростають у неблагополучних родинах. Зворушлива історія про перше кохання та дружбу, втілена в суворій досконалості пейзажу та прекрасній і переконливій грі двох юних акторів, відкриває глядачам глибину та багатогранність таланту режисера,” — прокоментували журі стрічку “Кам’яне серце”.
Ґран-прі фестивалю отримав фільм “Остання сім’я” польського режисера Яна П.Матушинського.
У Міжнародному повнометражному конкурсі найкращою визнали стрічку бельгійця Гійома Сенеза “Воротар”, а спеціальну відзнаку отримав французький фільм “Віллі I” Зорана Букерма.
Головну нагороду у Національному конкурсі завоював Аркадій Непиталюк з фільмом “Кров’янка”. У Короткометражному міжнародному конкурсі переміг фільм португальського режисера Педру Перальта “Вознесіння”. Серед студентських робіт найкращою стала канадська стрічка “Жінка та її колісниця” Лоїка Дарсеса. У конкурсі Sunny Bunny відзначили картину аргентинця Марко Берґера “Тхеквондо”. А головний приз конкурсу “Молодість — дітям” дістався французькій режисерці Лолі Дуайон за її фільм “Мандрівка Фанні”.
Як повідомляв УНН, після вручення нагород відбувся показ останнього фільму польського режисера Анджея Вайди “Післяобрази”.