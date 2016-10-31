Исландский фильм получил две награды на КМКФ "Молодость"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. 29 октября состоялась церемония награждения 46-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" и две награды получил исландский фильм режиссера Ґудмундура Арнар Ґудмундссона "Каменное сердце", передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Сразу две награды получил исландский фильм режиссера Ґудмундура Арнар Ґудмундссона "Каменное сердце". Он получил приз зрительских симпатий и награду FIPRESCI.
"Замечательное кинематографическое высказывание о сильных, порой противоречивых чувства и взросления двух мальчиков, которые растут в неблагополучных семьях. Трогательная история о первой любви и дружбе, воплощенная в строгом совершенства пейзажа и прекрасной и убедительной игре двух юных актеров, открывает зрителям глубину и многогранность таланта режиссера ", - прокомментировали жюри фильм "Каменное сердце".
Гран-при фестиваля получил фильм "Последняя семья" польского режиссера Яна П.Матушинского.
В Международном полнометражном конкурсе лучшей признали бельгийца Гийома Сенеза "Вратарь", а специальную награду получил французский фильм "Вилли I" Зорана Букерма.
Главную награду в Национальном конкурсе завоевал Аркадий Непиталюк с фильмом "Кровянка". В короткометражном международном конкурсе победил фильм португальского режиссера Педру Перальта "Вознесение". Среди студенческих работ лучшей стала канадская лента "Женщина и ее колесница" Лоика Дарсеса. В конкурсе Sunny Bunny отметили картину аргентинца Марко Бергера "Тхэквондо". А главный приз конкурса "Молодость - детям" достался французскому режиссеру Лоле Дуайон за ее фильм "Путешествие Фанни".
Как сообщал УНН, после вручения наград состоялся показ последнего фильма польского режиссера Анджея Вайды "Писляобразы".