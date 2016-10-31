Исландский фильм получил две награды на КМКФ "Молодость"

Сразу две награды получил исландский фильм режиссера Ґудмундура Арнар Ґудмундссона "Каменное сердце". Он получил приз зрительских симпатий и награду FIPRESCI.

"Замечательное кинематографическое высказывание о сильных, порой противоречивых чувства и взросления двух мальчиков, которые растут в неблагополучных семьях. Трогательная история о первой любви и дружбе, воплощенная в строгом совершенства пейзажа и прекрасной и убедительной игре двух юных актеров, открывает зрителям глубину и многогранность таланта режиссера ", - прокомментировали жюри фильм "Каменное сердце".

Гран-при фестиваля получил фильм "Последняя семья" польского режиссера Яна П.Матушинского.

В Международном полнометражном конкурсе лучшей признали бельгийца Гийома Сенеза "Вратарь", а специальную награду получил французский фильм "Вилли I" Зорана Букерма.

Главную награду в Национальном конкурсе завоевал Аркадий Непиталюк с фильмом "Кровянка". В короткометражном международном конкурсе победил фильм португальского режиссера Педру Перальта "Вознесение". Среди студенческих работ лучшей стала канадская лента "Женщина и ее колесница" Лоика Дарсеса. В конкурсе Sunny Bunny отметили картину аргентинца Марко Бергера "Тхэквондо". А главный приз конкурса "Молодость - детям" достался французскому режиссеру Лоле Дуайон за ее фильм "Путешествие Фанни".

Как сообщал УНН, после вручения наград состоялся показ последнего фильма польского режиссера Анджея Вайды "Писляобразы".