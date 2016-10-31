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15 марта, 19:03 • 116037 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169327 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139627 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131957 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113673 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105965 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101807 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136247 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Исландский фильм получил две награды на КМКФ "Молодость"

Исландский фильм получил две награды на КМКФ "Молодость"

Киев • УНН

 • 10470 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. 29 октября состоялась церемония награждения 46-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" и две награды получил исландский фильм режиссера Ґудмундура Арнар Ґудмундссона "Каменное сердце", передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Сразу две награды получил исландский фильм режиссера Ґудмундура Арнар Ґудмундссона "Каменное сердце". Он получил приз зрительских симпатий и награду FIPRESCI.

"Замечательное кинематографическое высказывание о сильных, порой противоречивых чувства и взросления двух мальчиков, которые растут в неблагополучных семьях. Трогательная история о первой любви и дружбе, воплощенная в строгом совершенства пейзажа и прекрасной и убедительной игре двух юных актеров, открывает зрителям глубину и многогранность таланта режиссера ", - прокомментировали жюри фильм "Каменное сердце".

Гран-при фестиваля получил фильм "Последняя семья" польского режиссера Яна П.Матушинского.

В Международном полнометражном конкурсе лучшей признали бельгийца Гийома Сенеза "Вратарь", а специальную награду получил французский фильм "Вилли I" Зорана Букерма.

Главную награду в Национальном конкурсе завоевал Аркадий Непиталюк с фильмом "Кровянка". В короткометражном международном конкурсе победил фильм португальского режиссера Педру Перальта "Вознесение". Среди студенческих работ лучшей стала канадская лента "Женщина и ее колесница" Лоика Дарсеса. В конкурсе Sunny Bunny отметили картину аргентинца Марко Бергера "Тхэквондо". А главный приз конкурса "Молодость - детям" достался французскому режиссеру Лоле Дуайон за ее фильм "Путешествие Фанни".

Как сообщал УНН, после вручения наград состоялся показ последнего фильма польского режиссера Анджея Вайды "Писляобразы".

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