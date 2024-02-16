Ірина Коляденко здобула "золото" на Чемпіонаті Європи з боротьби в Бухаресті, ще дві українські спортсменки вибороли "бронзу"
Київ • УНН
Жіноча збірна України з вільної боротьби здобула одну золоту, дві срібні та три бронзові медалі на чемпіонаті Європи з боротьби 2024 року в Бухаресті, а Ірина Коляденко виборола золото в категорії до 65 кг.
Українська борчиня Ірина Коляденко здобула "золото" на чемпіонаті Європи з боротьби, що нині проходить у Бухаресті. Крім того, цього дня ще дві наші спортсменки здобули по бронзовій медалі на цьому ж чемпіонаті. Загалом жіноча збірна України з вільної боротьби завершила виступ на чемпіонаті Європи-2024 з шістьма нагородами. Про це повідомили у Міністерстві молоді й спорту, передає УНН.
Перше "золото" України на чемпіонаті Європи з боротьби у румунському Бухаресті. Його здобула наша бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Ірина Коляденко у ваговій категорії до 65 кг.
Деталі
У фінальній сутичці Коляденко перемогла представницю від Румунії – Катерину Зелених із рахунком 6:0. Зазначається, що Зелених раніше виступала за збірну України.
За даними українського міністерства цього ж дня наші борчині здобули ще дві бронзові нагороди.
"Бронзу" у ваговій категорії до 57 кг виборола Соломія Винник.
Це її друга медаль на чемпіонатах Європи після "срібла" у Римі-2020.
Ще одну медаль у вазі 62 кг здобула Юлія Ткач-Остапчук. В кар'єрі 34-річної спортсменки це вже 9-та медаль на континентальних першостях.
У Міністерстві молоді та спорту України підрахували, що загалом жіноча збірна України з вільної боротьби завершила виступ на чемпіонаті Європи-2024 з шістьма нагородами. Наші спортсменки повезуть в Україну одну золоту, дві срібні, та три бронзові медалі.
"Вітаємо наших медалісток і їх тренерів! Далі на чЄ вболіватимемо за українських борців вільного стилю. Змагання триватимуть до 18 лютого", –нагадали у спортивному відомстві.
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи14.02.24, 21:04 • 27801 перегляд
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