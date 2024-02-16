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Ірина Коляденко здобула "золото" на Чемпіонаті Європи з боротьби в Бухаресті, ще дві українські спортсменки вибороли "бронзу"

Ірина Коляденко здобула "золото" на Чемпіонаті Європи з боротьби в Бухаресті, ще дві українські спортсменки вибороли "бронзу"

Київ • УНН

 • 27485 перегляди

Жіноча збірна України з вільної боротьби здобула одну золоту, дві срібні та три бронзові медалі на чемпіонаті Європи з боротьби 2024 року в Бухаресті, а Ірина Коляденко виборола золото в категорії до 65 кг.

Українська борчиня Ірина Коляденко здобула "золото" на чемпіонаті Європи з боротьби, що нині проходить у Бухаресті. Крім того, цього дня ще дві наші спортсменки здобули по бронзовій медалі на цьому ж чемпіонаті. Загалом жіноча збірна України з вільної боротьби завершила виступ на чемпіонаті Європи-2024 з шістьма нагородами. Про це повідомили у Міністерстві молоді й спорту, передає УНН.

Перше "золото" України на чемпіонаті Європи з боротьби у румунському Бухаресті. Його здобула наша бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Ірина Коляденко у ваговій категорії до 65 кг.

– повідомили в Міністерстві молоді й спорту України.

Деталі

У фінальній сутичці Коляденко перемогла представницю від Румунії – Катерину Зелених із рахунком 6:0. Зазначається, що Зелених  раніше виступала за збірну України.

За даними українського міністерства цього ж дня наші борчині здобули ще дві бронзові нагороди.

"Бронзу" у ваговій категорії до 57 кг виборола Соломія Винник.

Це її друга медаль на чемпіонатах Європи після "срібла" у Римі-2020.

Ще одну медаль у вазі 62 кг здобула Юлія Ткач-Остапчук. В кар'єрі 34-річної спортсменки це вже 9-та медаль на континентальних першостях.

У Міністерстві молоді та спорту України підрахували, що загалом жіноча збірна України з вільної боротьби завершила виступ на чемпіонаті Європи-2024 з шістьма нагородами. Наші спортсменки повезуть в Україну одну золоту, дві срібні, та три бронзові медалі.

"Вітаємо наших медалісток і їх тренерів! Далі на чЄ вболіватимемо за українських борців вільного стилю. Змагання триватимуть до 18 лютого", –нагадали у спортивному відомстві.

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи14.02.24, 21:04 • 27801 перегляд

Додатково

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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