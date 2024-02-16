Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"

Украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала "золото" на чемпионате Европы по борьбе, который сейчас проходит в Бухаресте. Кроме того, в этот день еще две наши спортсменки получили по бронзовой медали на этом же чемпионате. В целом женская сборная Украины по вольной борьбе завершила выступление на чемпионате Европы-2024 с шестью наградами. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта, передает УНН.

Первое "золото" Украины на чемпионате Европы по борьбе в румынском Бухаресте. Его завоевала наша бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Ирина Коляденко в весовой категории до 65 кг. - сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Детали

В финальной схватке Коляденко победила представительницу от Румынии - Екатерину Зеленых со счетом 6:0. Отмечается, что Зеленых ранее выступала за сборную Украины.

По данным украинского министерства в этот же день наши борцы получили еще две бронзовые награды.

"Бронзу" в весовой категории до 57 кг завоевала Соломия Винник.

Это ее вторая медаль на чемпионатах Европы после "серебра" в Риме-2020.

Еще одну медаль в весе 62 кг завоевала Юлия Ткач-Остапчук. В карьере 34-летней спортсменки это уже 9-я медаль на континентальных первенствах.

В Министерстве молодежи и спорта Украины подсчитали, что в целом женская сборная Украины по вольной борьбе завершила выступление на чемпионате Европы-2024 с шестью наградами. Наши спортсменки повезут в Украину одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

"Поздравляем наших медалисток и их тренеров! Далее на ЧЕ будем болеть за украинских борцов вольного стиля. Соревнования продлятся до 18 февраля", - напомнили в спортивном ведомстве.

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы

Дополнительно

Ранее украинский борец Жан Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. В схватке за бронзовую медаль 33-летний киевлянин одолел Ислама Аббасова из Азербайджана