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Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"

Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 19:59  •  1754 просмотра

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Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте, а Ирина Коляденко завоевала золото в категории до 65 кг.

Украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала "золото" на чемпионате Европы по борьбе, который сейчас проходит в Бухаресте. Кроме того, в этот день еще две наши спортсменки получили по бронзовой медали на этом же чемпионате. В целом женская сборная Украины по вольной борьбе завершила выступление на чемпионате Европы-2024 с шестью наградами. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта, передает УНН.

Первое "золото" Украины на чемпионате Европы по борьбе в румынском Бухаресте. Его завоевала наша бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Ирина Коляденко в весовой категории до 65 кг.

- сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Детали

В финальной схватке Коляденко победила представительницу от Румынии - Екатерину Зеленых со счетом 6:0. Отмечается, что Зеленых  ранее выступала за сборную Украины.

По данным украинского министерства в этот же день наши борцы получили еще две бронзовые награды.

"Бронзу" в весовой категории до 57 кг завоевала Соломия Винник.

Это ее вторая медаль на чемпионатах Европы после "серебра" в Риме-2020.

Еще одну медаль в весе 62 кг завоевала Юлия Ткач-Остапчук. В карьере 34-летней спортсменки это уже 9-я медаль на континентальных первенствах.

В Министерстве молодежи и спорта Украины подсчитали, что в целом женская сборная Украины по вольной борьбе завершила выступление на чемпионате Европы-2024 с шестью наградами. Наши спортсменки повезут в Украину одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

"Поздравляем наших медалисток и их тренеров! Далее на ЧЕ будем болеть за украинских борцов вольного стиля. Соревнования продлятся до 18 февраля", - напомнили в спортивном ведомстве.

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп в третий раз стала абсолютной чемпионкой Европы14 февраля 2024, 19:04 • 23346 просмотров

Дополнительно

Ранее украинский борец Жан Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе. В схватке за бронзовую медаль 33-летний киевлянин одолел Ислама Аббасова из Азербайджана

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Ірина Коляденко здобула "золото" на Чемпіонаті Європи з боротьби в Бухаресті, ще дві українські спортсменки вибороли "бронзу"
Iryna Kolyadenko wins gold at the European Wrestling Championships in Bucharest, two more Ukrainian athletes win bronze
Новости по теме

Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"

Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте, а Ирина Коляденко завоевала золото в категории до 65 кг.

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