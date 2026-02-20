Іран заявив, що проєкт ядерної угоди буде готовий протягом "наступних двох-трьох днів"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран буде готовий подати свій проєкт ядерної угоди Сполученим Штатам найближчими днями після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив військовими діями, пише УНН.

Деталі

"Наступним кроком для мене є представлення проєкту можливої ​​угоди моїм колегам у США. Я вважаю, що протягом наступних двох-трьох днів він буде готовий, і після остаточного підтвердження моїм керівництвом його буде передано Стіву Віткоффу", - сказав Арагчі в інтерв'ю, опублікованому в п'ятницю, у програмі Morning Joe на американському телеканалі MSNBC.

І, вів далі Арагчі, "можливо, нам знадобиться ще одна зустріч, щоб обговорити це, а потім почати працювати над цим проєктом, щоб, сподіваємося, дійти гарного результату".

Нагадаємо

Раніше Президент США Дональд Трамп попередив Іран про 10-15 днів для запобігання військовим діям.