13:29 • 2538 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 5772 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 9128 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 19742 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 10284 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 17954 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 48715 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81627 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 50965 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 87545 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 19767 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 52611 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 87560 перегляди
Іран заявив, що проєкт ядерної угоди буде готовий протягом "наступних двох-трьох днів"

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що Тегеран представить свій проєкт ядерної угоди США найближчими днями. Це відбувається після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив військовими діями.

Іран заявив, що проєкт ядерної угоди буде готовий протягом "наступних двох-трьох днів"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран буде готовий подати свій проєкт ядерної угоди Сполученим Штатам найближчими днями після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив військовими діями, пише УНН.

Деталі

"Наступним кроком для мене є представлення проєкту можливої ​​угоди моїм колегам у США. Я вважаю, що протягом наступних двох-трьох днів він буде готовий, і після остаточного підтвердження моїм керівництвом його буде передано Стіву Віткоффу", - сказав Арагчі в інтерв'ю, опублікованому в п'ятницю, у програмі Morning Joe на американському телеканалі MSNBC.

І, вів далі Арагчі, "можливо, нам знадобиться ще одна зустріч, щоб обговорити це, а потім почати працювати над цим проєктом, щоб, сподіваємося, дійти гарного результату".

Нагадаємо

Раніше Президент США Дональд Трамп попередив Іран про 10-15 днів для запобігання військовим діям.

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран