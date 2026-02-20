$43.270.03
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 4676 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 8748 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 11316 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 23033 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 11500 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18835 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49378 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82009 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51295 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Иран заявил, что проект ядерной сделки будет готов в течение "следующих двух-трех дней"

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран представит свой проект ядерной сделки США в ближайшие дни. Это происходит после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил военными действиями.

Иран заявил, что проект ядерной сделки будет готов в течение "следующих двух-трех дней"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран будет готов представить свой проект ядерной сделки Соединенным Штатам в ближайшие дни после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил военными действиями, пишет УНН.

Детали

"Следующим шагом для меня является представление проекта возможного соглашения моим коллегам в США. Я считаю, что в течение следующих двух-трех дней он будет готов, и после окончательного подтверждения моим руководством он будет передан Стиву Уиткоффу", - сказал Арагчи в интервью, опубликованном в пятницу, в программе Morning Joe на американском телеканале MSNBC.

И, продолжал Арагчи, "возможно, нам понадобится еще одна встреча, чтобы обсудить это, а затем начать работать над этим проектом, чтобы, надеюсь, прийти к хорошему результату".

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Иран о 10-15 днях для предотвращения военных действий.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран