Иран заявил, что проект ядерной сделки будет готов в течение "следующих двух-трех дней"
Киев • УНН
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран будет готов представить свой проект ядерной сделки Соединенным Штатам в ближайшие дни после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил военными действиями, пишет УНН.
Детали
"Следующим шагом для меня является представление проекта возможного соглашения моим коллегам в США. Я считаю, что в течение следующих двух-трех дней он будет готов, и после окончательного подтверждения моим руководством он будет передан Стиву Уиткоффу", - сказал Арагчи в интервью, опубликованном в пятницу, в программе Morning Joe на американском телеканале MSNBC.
И, продолжал Арагчи, "возможно, нам понадобится еще одна встреча, чтобы обсудить это, а затем начать работать над этим проектом, чтобы, надеюсь, прийти к хорошему результату".
Напомним
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Иран о 10-15 днях для предотвращения военных действий.