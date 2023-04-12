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Іран веде таємні переговори з Китаєм та рф щодо придбання санкційного ракетного палива - Politico

Іран веде таємні переговори з Китаєм та рф щодо придбання санкційного ракетного палива - Politico

Київ • УНН

 • 613516 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Іран веде таємні переговори з Китаєм і росією щодо придбання ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет. Цей крок може означати порушення санкцій ООН і, ймовірно, допоможе москві поповнити запас ракет, який виснажився через війну проти України, повідомили дипломати виданню Politico, передає УНН.

Деталі

Як розповіли дипломати на умовах анонімності, Тегеран провів одночасні переговори з офіційними особами та підконтрольними уряду організаціями Пекіну та москви, у тому числі з російською державною хімічною компанією FKP Anozit, щодо придбання великої кількості перхлорату амонію (AP). Повідомляється, що це основний інгредієнт твердого палива, що використовується для ракетного палива. 

За словами співрозмовників Poltico, іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником Тегерана з технологій" у Китаї та ширшому регіоні, очолив переговори у Пекіні щодо придбання AP. Однак дипломати зазначили, що не знають, про які китайські компанії йдеться.

Точна кількість перхлорату амонію, яку Іран хоче придбати, невідома, але особи, знайомі з питанням, вважають, що цього буде достатньо для "створення тисяч ракет", включаючи ракету "Zolfaghar", радіус дії якої 700 кілометрів. За словами дипломатів, якщо угода відбудеться, деякі з цих ракет можуть у підсумку бути розгорнуті проти України.

Politico нагадує, що Іран постачав росії "безпілотники-камікадзе", які кремль використовував для нападу на українські цивільні об'єкти, а також консультував москву щодо того, як обійти міжнародні санкції, з якими вона стикається через свої дії. Зазначається, що представники Китаю, росії та Ірану не відповіли на запити про коментарі. 

Переговори про закупівлю AP відбулися після потепління відносин між Іраном, росією та Китаєм, які вважають себе "оплотом проти впливу США", після повномасштабного вторгнення рф в Україну, пише видання. Допомога росії через Іран шляхом постачання останньому перхлорату амонію, кажуть дипломати, є "одним зі способів Китаю запропонувати москві істотну підтримку за лаштунками". Те, що Пекін, можливо, розглядає можливість оминути санкції ООН, які він підписав, щоб допомогти москві у військових зусиллях, свідчить про глибоку стурбованість китайців перспективами свого союзника, вважають західні аналітики.

Доповнення

Відповідно до резолюції ООН 2231, прийнятої у 2015 році, країнам забороняється постачати Ірану перхлорат амонію без дозволу Ради безпеки ООН.

Перхлорат амонію - ключовий компонент твердого ракетного палива, яке часто використовується у військових цілях завдяки своїй надійності та тривалому терміну зберігання. Більшість іранських високоточних і балістичних ракет малої дальності базуються на твердопаливних двигунах. 

Нагадаємо

За даними ЗМІ, цього року росія вперше розпочала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці відмовилися від торгівлі з москвою.

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