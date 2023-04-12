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Иран ведет тайные переговоры с Китаем и рф по приобретению санкционного ракетного топлива - Politico

Иран ведет тайные переговоры с Китаем и рф по приобретению санкционного ракетного топлива - Politico

Киев • УНН

 • 613512 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Иран ведет тайные переговоры с Китаем и россией о приобретении ключевого химического соединения, которое используется для приведения в движение баллистических ракет. Этот шаг может означать нарушение санкций ООН и, вероятно, поможет москве пополнить запас ракет, который истощился из-за войны против Украины, сообщили дипломаты изданию Politico, передает УНН.

Детали

Как рассказали дипломаты на условиях анонимности, Тегеран провел одновременные переговоры с официальными лицами и подконтрольными правительству организациями Пекина и москвы, в том числе с российской государственной химической компанией FKP Anozit, о приобретении большого количества перхлората аммония (AP). Сообщается, что это основной ингредиент твердого топлива, используемого для ракетного топлива. 

По словам собеседников Poltico, иранский дипломат Саджад Ахадзаде, который является "советником Тегерана по технологиям" в Китае и более широком регионе, возглавил переговоры в Пекине о приобретении AP. Однако дипломаты отметили, что не знают, о каких китайских компаниях идет речь.

Точное количество перхлората аммония, которое Иран хочет приобрести, неизвестно, но лица, знакомые с вопросом, считают, что этого будет достаточно для "создания тысяч ракет", включая ракету "Zolfaghar", радиус действия которой 700 километров. По словам дипломатов, если сделка состоится, некоторые из этих ракет могут в итоге быть развернуты против Украины.

Politico напоминает, что Иран поставлял россии "беспилотники-камикадзе", которые кремль использовал для нападения на украинские гражданские объекты, а также консультировал москву относительно того, как обойти международные санкции, с которыми она сталкивается из-за своих действий. Отмечается, что представители Китая, россии и Ирана не ответили на запросы о комментариях. 

Переговоры о закупке AP состоялись после потепления отношений между Ираном, россией и Китаем, которые считают себя "оплотом против влияния США", после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет издание. Помощь россии через Иран путем поставки последнему перхлората аммония, говорят дипломаты, является "одним из способов Китая предложить москве существенную поддержку за кулисами". То, что Пекин, возможно, рассматривает возможность обойти санкции ООН, которые он подписал, чтобы помочь москве в военных усилиях, свидетельствует о глубокой обеспокоенности китайцев перспективами своего союзника, считают западные аналитики.

Дополнение

В соответствии с резолюцией ООН 2231, принятой в 2015 году, странам запрещается поставлять Ирану перхлорат аммония без разрешения Совета безопасности ООН.

Перхлорат аммония - ключевой компонент твердого ракетного топлива, которое часто используется в военных целях благодаря своей надежности и длительному сроку хранения. Большинство иранских высокоточных и баллистических ракет малой дальности основаны на твердотопливных двигателях. 

Напомним

По данным СМИ, в этом году россия впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели отказались от торговли с москвой.

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