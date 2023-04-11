росія почала постачання палива до Ірану залізницею - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Цього року росія вперше розпочала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці відмовилися від торгівлі з Москвою, згідно з трьома галузевими джерелами Reuters та даними про експорт, інформує УНН.
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росія та Іран, які перебувають під західними санкціями, налагоджують тісніші зв'язки, щоб підтримати свою економіку та підірвати західні санкції, які і Москва, і Тегеран вважають невиправданими.
Західні санкції щодо російських нафтопродуктів у зв'язку з тим, що Москва називає «спеціальною військовою операцією» в Україні, змінили глобальні паливні ринки: танкери обирають довші маршрути, а постачальники обирають екзотичні напрямки та способи транспортування.
Іран уже багато років перебуває під західними санкціями та має обмежений доступ до світових ринків.
Восени минулого року віце-прем'єр росії олександр новак оголосив про початок свопових постачань нафтопродуктів з Іраном, проте реальні постачання розпочалися лише цього року, повідомляють джерела Reuters.
У лютому та березні росія поставила до Ірану до 30 тисяч тонн бензину та дизельного палива, повідомили Reuters два джерела, знайомі з даними про експорт.
Третє джерело підтвердило угоду, але не змогло підтвердити обсяги.
Усі обсяги поставлялися залізницею із росії через Казахстан та Туркменістан. Одне з джерел повідомило, що деякі партії бензину були відправлені з Ірану до сусідніх держав, зокрема до Іраку, на вантажівках.
Іран є виробником нафти і має власні нафтопереробні заводи, але останнім часом його споживання перевищило внутрішнє виробництво палива, особливо у його північних провінціях, сказав трейдер на ринку нафтопродуктів Центральної Азії.
росія постачала невеликі обсяги палива до Ірану танкерами через Каспійське море, як це було в 2018 році, заявили два трейдери, знайомі з цим питанням.
Російські нафтові компанії зараз зацікавлені в експорті дизельного палива та бензину до Ірану залізницею, оскільки експорт морем стикається з високими фрахтовими ставками та ціновою межею, встановленою країнами G7.
Проте, за словами джерел, залізничний експорт стикається із вузькими місцями на маршруті.
«Ми очікуємо, що постачання палива до Ірану цього року збільшиться, але ми вже бачимо кілька проблем із логістикою через перевантаженість залізниць. Це може перешкодити експортному буму», — сказало одне із джерел, знайомих із постачанням до Ірану.