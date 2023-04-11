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россия начала поставки топлива в Иран по железной дороге - Reuters

россия начала поставки топлива в Иран по железной дороге - Reuters

Киев • УНН

 • 966898 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В этом году россия впервые начала экспорт топлива в Иран по железной дороге после того, как традиционные покупатели отказались от торговли с Москвой, согласно трем отраслевым источникам Reuters и данным об экспорте, информирует УНН.

Детали

россия и Иран, находящиеся под западными санкциями, налаживают более тесные связи, чтобы поддержать свою экономику и подорвать западные санкции, которые и Москва, и Тегеран считают неоправданными.

Западные санкции в отношении российских нефтепродуктов в связи с тем, что Москва называет «специальной военной операцией» в Украине, изменили глобальные топливные рынки: танкеры выбирают более длинные маршруты, а поставщики выбирают экзотические направления и способы транспортировки.

Иран уже много лет находится под западными санкциями и имеет ограниченный доступ к мировым рынкам.

Осенью прошлого года вице-премьер россии александр новак объявил о начале своповых поставок нефтепродуктов с Ираном, однако реальные поставки начались только в этом году, сообщают источники Reuters.

В феврале и марте россия поставила в Иран до 30 тысяч тонн бензина и дизельного топлива, сообщили Reuters два источника, знакомые с данными об экспорте.

Третий источник подтвердил сделку, но не смог подтвердить объемы.

Все объемы поставлялись по железной дороге из россии через Казахстан и Туркменистан. Один из источников сообщил, что некоторые партии бензина были отправлены из Ирана в соседние государства, в частности в Ирак, на грузовиках.

Иран является производителем нефти и имеет собственные нефтеперерабатывающие заводы, но в последнее время его потребление превысило внутреннее производство топлива, особенно в его северных провинциях, сказал трейдер на рынке нефтепродуктов Центральной Азии.

россия поставляла небольшие объемы топлива в Иран танкерами через Каспийское море, как это было в 2018 году, заявили два трейдера, знакомые с этим вопросом.

Российские нефтяные компании сейчас заинтересованы в экспорте дизельного топлива и бензина в Иран по железной дороге, поскольку экспорт по морю сталкивается с высокими фрахтовыми ставками и ценовым пределом, установленным странами G7.

Однако, по словам источников, железнодорожный экспорт сталкивается с узкими местами на маршруте.

«Мы ожидаем, что поставки топлива в Иран в этом году увеличатся, но мы уже видим несколько проблем с логистикой из-за перегруженности железных дорог. Это может помешать экспортному буму», — сказал один из источников, знакомый с поставками в Иран.

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