Іран розпочав будівництво четвертого ядерного реактора в Ісфахані
Київ • УНН
Іран розпочав будівництво четвертого ядерного реактора в центральному місті Ісфахан з метою створення потужного джерела нейтронів для наукових застосувань.
Голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі оголосив про старт будівництва четвертого ядерного реактора в центральному місті Ісфахан. Про це повідомляє IRNA, передає УНН.
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Іран розпочав будівництво четвертого ядерного реактора в центральному місті Ісфахан. Голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі заявив, що 10-мегаватний дослідницький реактор в Ісфахані стане четвертим ядерним реактором Ірану в регіоні.
За словами Есламі, етапи проектування та будівництва ядерних реакторів вимагають ретельних наукових досліджень, підготовки та проектування обладнання. Відтак, плани щодо нового реактора в Ісфахані були розроблені у минулому році, а в понеділок були проведені роботи з заливки бетону для фундаменту реактора.
Також голова Організації з атомної енергії Ірану відзначив, що цей реактор призначений для створення потужного джерела нейтронів з високим потоком нейтронів для різноманітних наукових застосувань.
Додамо
Міжнародне агентство з атомної енергії визначило центр ядерних досліджень в Ісфахані як один із об'єктів, присвячених навчальним цілям; відзначивши, що Іран використовує центр для надання допомоги іранським академічним центрам і для навчання фахівців.
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