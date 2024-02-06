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Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане

Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 04:43  •  4511 просмотра

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Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан с целью создания мощного источника нейтронов для научных применений.

Председатель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил о старте строительства четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан. Об этом сообщает IRNA, передает УНН.

Детали

Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан. Председатель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что 10-мегаваттный исследовательский реактор в Исфахане станет четвертым ядерным реактором Ирана в регионе.

По словам Эслами, этапы проектирования и строительства ядерных реакторов требуют тщательных научных исследований, подготовки и проектирования оборудования. Следовательно, планы по новому реактору в Исфахане были разработаны в прошлом году, а в понедельник были проведены работы по заливке бетона для фундамента реактора.

Также глава Организации по атомной энергии Ирана отметил, что этот реактор предназначен для создания мощного источника нейтронов с высоким потоком нейтронов для различных научных применений.

Добавим

Международное агентство по атомной энергии определило центр ядерных исследований в Исфахане как один из объектов, посвященных учебным целям; отметив, что Иран использует центр для оказания помощи иранским академическим центрам и для обучения специалистов.

Лидеров России, Ирана и AfD не пригласили на Мюнхенские переговоры по безопасности04 февраль 2024, 02:30 • 25858 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане

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