Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане

Председатель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил о старте строительства четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан. Об этом сообщает IRNA, передает УНН.

Детали

Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан. Председатель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что 10-мегаваттный исследовательский реактор в Исфахане станет четвертым ядерным реактором Ирана в регионе.

По словам Эслами, этапы проектирования и строительства ядерных реакторов требуют тщательных научных исследований, подготовки и проектирования оборудования. Следовательно, планы по новому реактору в Исфахане были разработаны в прошлом году, а в понедельник были проведены работы по заливке бетона для фундамента реактора.

Также глава Организации по атомной энергии Ирана отметил, что этот реактор предназначен для создания мощного источника нейтронов с высоким потоком нейтронов для различных научных применений.

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Международное агентство по атомной энергии определило центр ядерных исследований в Исфахане как один из объектов, посвященных учебным целям; отметив, что Иран использует центр для оказания помощи иранским академическим центрам и для обучения специалистов.

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