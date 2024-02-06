Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане
Киев • УНН
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан с целью создания мощного источника нейтронов для научных применений.
Председатель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами объявил о старте строительства четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан. Об этом сообщает IRNA, передает УНН.
Детали
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан. Председатель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что 10-мегаваттный исследовательский реактор в Исфахане станет четвертым ядерным реактором Ирана в регионе.
По словам Эслами, этапы проектирования и строительства ядерных реакторов требуют тщательных научных исследований, подготовки и проектирования оборудования. Следовательно, планы по новому реактору в Исфахане были разработаны в прошлом году, а в понедельник были проведены работы по заливке бетона для фундамента реактора.
Также глава Организации по атомной энергии Ирана отметил, что этот реактор предназначен для создания мощного источника нейтронов с высоким потоком нейтронов для различных научных применений.
Добавим
Международное агентство по атомной энергии определило центр ядерных исследований в Исфахане как один из объектов, посвященных учебным целям; отметив, что Иран использует центр для оказания помощи иранским академическим центрам и для обучения специалистов.
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Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан с целью создания мощного источника нейтронов для научных применений.
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