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Іран готовий відновити переговори з США щодо ядерної програми

Іран готовий відновити переговори з США щодо ядерної програми

Київ • УНН

 • 13110 перегляди

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив про готовність відновити переговори зі США щодо ядерної програми. США закликають Іран припинити ядерну ескалацію та співпрацювати з МАГАТЕ.

Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї оголосив уряду країни, що готовий відновити переговори зі Сполученими Штатами щодо питання іранської ядерної програми. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Як пояснив Хаменеї Ірану "нічого не заважає" спілкуванню з "ворогом".

Зауваження аятоли Алі Хаменеї встановили чіткі червоні лінії для будь-яких переговорів, які можуть відбутися за уряду президента-реформатора Масуда Пезешкіана, і оновили його попередження про те, що Вашингтону не варто довіряти.

Це не означає, що ми не можемо взаємодіяти з тим самим ворогом у певних ситуаціях. У цьому немає нічого страшного, але не покладайте на них надії

- сказав Хаменеї.

Як пише видання, Хаменеї час від часу закликав до переговорів з Вашингтоном, але відмовився від них після того, як тодішній президент Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США з угоди.

Останніми роками між Іраном і США велися непрямі переговори за посередництва Оману та Катару, двох близькосхідних партнерів Сполучених Штатів. Заява Хаменеї пролунала через день після візиту прем'єр-міністра Катару в країну.  

Foreign Affairs: Перемога Трампа може призвести до нової гонки ядерних озброєнь31.07.24, 06:48 • 118360 переглядiв

Доповнення

У Держдепі США заявили, що будуть судити про керівництво Ірану за їхніми діями, а не за словами.

Ми давно говорили, що, зрештою, розглядаємо дипломатію як найкращий спосіб досягти ефективного, сталого рішення щодо ядерної програми Ірану. Однак зараз ми далекі від чогось подібного, враховуючи ескалацію Іраном у всіх сферах, включаючи його ядерну ескалацію та відмову співпрацювати з МАГАТЕ

- йдеться в повідомленні Держдепу США.

Окрім того, у Вашингтоні підкреслили, що зазначили, що якщо Іран хоче продемонструвати серйозність або новий підхід, він повинен "припинити ядерну ескалацію та почати значущу співпрацю з МАГАТЕ".

Нагадаємо

Два високопоставлені представники адміністрації США у коментарі для AP заявили, що Іран все більше говорить про створення ядерної бомби і досяг успіхів у розробці ключового аспекту цієї зброї.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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