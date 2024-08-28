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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе

Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 12:23  •  5777 просмотра

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерной программе. США призывают Иран прекратить ядерную эскалацию и сотрудничать с МАГАТЭ.

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи объявил правительству страны, что готов возобновить переговоры с Соединенными Штатами по вопросу иранской ядерной программы. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Как пояснил Хаменеи Ирану «ничего не мешает» общению с «врагом».

Замечания аятоллы Али Хаменеи установили четкие красные линии для любых переговоров, которые могут состояться при правительстве президента-реформатора Масуда Пезешкиана, и обновили его предупреждения о том, что Вашингтону не стоит доверять.

Это не означает, что мы не можем взаимодействовать с тем же врагом в определенных ситуациях. В этом нет ничего страшного, но не возлагайте на них надежды

- сказал Хаменеи.

Как пишет издание, Хаменеи время от времени призывал к переговорам с Вашингтоном, но отказался от них после того, как тогдашний президент Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из соглашения.

В последние годы между Ираном и США велись непрямые переговоры при посредничестве Омана и Катара, двух ближневосточных партнеров Соединенных Штатов. Заявление Хаменеи прозвучало через день после визита премьер-министра Катара в страну.  

Foreign Affairs: Перемога Трампа може призвести до нової гонки ядерних озброєнь31 июля 2024, 03:48 • 118129 просмотров

Дополнение

В Госдепе США заявили, что будут судить о руководстве Ирана по их действиям, а не по словам.

Мы давно говорили, что, в конце концов, рассматриваем дипломатию как лучший способ достичь эффективного, устойчивого решения по ядерной программе Ирана. Однако сейчас мы далеки от чего-то подобного, учитывая эскалацию Ираном во всех сферах, включая его ядерную эскалацию и отказ сотрудничать с МАГАТЭ

- говорится в сообщении Госдепа США.

Кроме того, в Вашингтоне подчеркнули, что отметили, что если Иран хочет продемонстрировать серьезность или новый подход, он должен «прекратить ядерную эскалацию и начать значимое сотрудничество с МАГАТЭ».

Напомним,

Два высокопоставленных представителя администрации США в комментарии для AP заявили, что Иран все больше говорит о создании ядерной бомбы и достиг успехов в разработке ключевого аспекта этого оружия.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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