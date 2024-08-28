Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерной программе. США призывают Иран прекратить ядерную эскалацию и сотрудничать с МАГАТЭ.
Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи объявил правительству страны, что готов возобновить переговоры с Соединенными Штатами по вопросу иранской ядерной программы. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Как пояснил Хаменеи Ирану «ничего не мешает» общению с «врагом».
Замечания аятоллы Али Хаменеи установили четкие красные линии для любых переговоров, которые могут состояться при правительстве президента-реформатора Масуда Пезешкиана, и обновили его предупреждения о том, что Вашингтону не стоит доверять.
Это не означает, что мы не можем взаимодействовать с тем же врагом в определенных ситуациях. В этом нет ничего страшного, но не возлагайте на них надежды
Как пишет издание, Хаменеи время от времени призывал к переговорам с Вашингтоном, но отказался от них после того, как тогдашний президент Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из соглашения.
В последние годы между Ираном и США велись непрямые переговоры при посредничестве Омана и Катара, двух ближневосточных партнеров Соединенных Штатов. Заявление Хаменеи прозвучало через день после визита премьер-министра Катара в страну.
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В Госдепе США заявили, что будут судить о руководстве Ирана по их действиям, а не по словам.
Мы давно говорили, что, в конце концов, рассматриваем дипломатию как лучший способ достичь эффективного, устойчивого решения по ядерной программе Ирана. Однако сейчас мы далеки от чего-то подобного, учитывая эскалацию Ираном во всех сферах, включая его ядерную эскалацию и отказ сотрудничать с МАГАТЭ
Кроме того, в Вашингтоне подчеркнули, что отметили, что если Иран хочет продемонстрировать серьезность или новый подход, он должен «прекратить ядерную эскалацию и начать значимое сотрудничество с МАГАТЭ».
Напомним,
Два высокопоставленных представителя администрации США в комментарии для AP заявили, что Иран все больше говорит о создании ядерной бомбы и достиг успехов в разработке ключевого аспекта этого оружия.