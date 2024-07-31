Если США первыми попытаются возобновить испытания ядерного оружия, они быстро убедятся, насколько наивными были, пишет Foreign Affairs, передает УНН. Соединенные Штаты имеют техническое преимущество своего ядерного арсенала только потому, что Россия и Китай прекратили испытания, а Вашингтон вложил значительные средства в научные исследования, отмечает издание.

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Команда кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа снова выдвигает идею о возобновлении Штатами испытаний ядерного оружия, но если это произойдет, Россия и Китай наверняка последуют этому примеру, считает автор статьи. Испытания могут начать и другие страны, например, Иран или Саудовская Аравия, которые могут создать оружие. В результате ядерные противники США станут еще более боеспособными, пишет Foreign Affairs.

Издание напоминает, что сторонники применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки считали, что США будут обладать ядерной монополией в течение десятилетий. Однако Москва получила собственную бомбу менее чем за четыре года. Впоследствии они утверждали, что разработка водородной бомбы вернет лидерство Вашингтону. У СССР она появилась через два года после США, а затем и у других стран, включая Китай.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для Foreign Affairs высказал мнение, что Соединенные Штаты должны возобновить подземные ядерные взрывы в пустыне Невады.

«Соединенным Штатам необходимо поддерживать техническое и количественное превосходство над объединенными ядерными арсеналами Китая и России», - считает он.

Для этого, по его словам, Вашингтон должен впервые с 1992 года испытать новое ядерное оружие «на самом деле, а не только с помощью компьютерных моделей».

Страна провела больше ядерных взрывов (1149), чем Россия (969) и Китай (45) вместе взятые. Однако «США почти никогда не доставали ядерное оружие из арсенала и не испытывали его затем, взорвав в пустыне», отмечает издание.

Соединенные Штаты прекратили испытания в 1992 году, в 1996-м они подписали, но не ратифицировали (как и Китай) Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Страна на тот момент имела технологическое преимущество, в частности, оптоволоконные кабели и суперкомпьютеры, которые значительно превосходили машины в России и Китае. В США также была создана инфраструктура для исследований, в частности подземная лаборатория субкритических экспериментов (PULSE), где проводятся опыты с небольшим количеством плутония, что позволяет понять, как работает ядерное оружие без реальных испытаний, отмечает издание.

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