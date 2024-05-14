Intel планує завод в Ірландії: обговорюється проект на 11 млрд доларів
Київ • УНН
Intel веде переговори з компанією Apollo Global Management про інвестування понад 11 мільярдів доларів США в будівництво нового заводу з виробництва мікросхем в Ірландії.
Intel веде переговори з Apollo Global Management про інвестиції у розмірі понад 11 мільярдів доларів для будівництва заводу в Ірландії. Про це передає УНН із посиланням на WSJ.
Деталі
Intel наближається до угоди з Apollo про партнерство в Ірландії вартістю $11 млрд. Інвестиційна фірма веде ексклюзивні переговори про надання чип-гіганту грошових коштів для нового заводу – інформує The Wall Street Journal.
За даними джерел, близьких до справи, угода може бути закрита в найближчі тижні.
За даними WSJ, здатність Intel заплатити таку суму була знижена через уповільнення темпів зростання бізнесу з постачання чіпів для персональних комп'ютерів і серверів. Водночас ймовірна угода допоможе виробнику мікрочіпів покрити високі витрати на будівництво заводу з виробництва мікросхем наступного покоління.
Довідка
Intel вже має завод з виробництва напівпровідникових пластин в графстві Кілдер, Дублін, а також кампус для досліджень і розробок на заході Ірландії.
Нові заводи призначені для підтримки бізнесу Intel з виробництва мікросхем, який конкурує з такими гігантами індустрії, як Taiwan Semiconductor Manufacturing і Samsung Electronics.
Наразі компанія очікує отримати до 20 мільярдів доларів державних субсидій, а також 50 мільярдів доларів прямого фінансування та кредитів для розвитку сектору.
Нагадаємо
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