Intel и производители материнских плат не согласовали, как стабилизировать процессор i9

Intel советует геймерам не применять настройки, которые с целью решения проблем сбоев в играх, выпустили производители материнских плат для чипов Intel 13-го и 14-го поколений i9.

Об этом передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Несколько производителей материнских плат выпустили профили BIOS под названием "Intel Baseline Profile". Однако, эти профили BIOS не совпадают с рекомендациями "Настройки Intel по умолчанию": были обнаружены расхождения с тем, что Intel предложил партнерам по решению проблемы с нестабильностью на процессорах 13-го и 14-го поколений i9.

Похоже, что компании разошлись во мнениях относительно того, как настроить процессор.

Производители материнских плат, такие как Asus, рекомендуют "базовый профиль Intel" с "базовой функциональностью" и "более низкими пределами мощности", в то время как Intel говорит, что следует выбрать профиль с более высокой мощностью в зависимости от вашей материнской платы и чипа.

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Полное заявление Intel:

Несколько производителей материнских плат выпустили профили BIOS, обозначенные как "Базовый профиль Intel". Однако эти профили BIOS не совпадают с рекомендациями "Настройки Intel по умолчанию", которыми Intel недавно поделилась со своими партнерами в связи с проблемами нестабильной работы процессоров 13-го и 14-го поколения K SKU.

Эти настройки BIOS "Базового профиля Intel", похоже, основаны на рекомендациях по подаче питания, ранее предоставленных Intel производителям, в которых описываются различные варианты подачи питания для процессоров K SKU 13-го и 14-го поколений в зависимости от возможностей материнской платы.

Intel не рекомендует производителям материнских плат использовать "базовые" параметры питания на платах, поддерживающих более высокие значения.

Напомним,

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