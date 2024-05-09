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Intel і виробники материнських плат не погодили, як стабілізувати процесор i9

Intel і виробники материнських плат не погодили, як стабілізувати процесор i9

Київ • УНН

 • 16434 перегляди

Intel і виробники материнських плат розходяться в думках щодо налаштувань BIOS для стабілізації роботи процесорів i9 13-го і 14-го поколінь: Intel рекомендує використовувати більш високі профілі енергоспоживання, а виробники материнських плат - більш низькі обмеження.

Intel радить геймерів не застосовувати налаштування, яке маючи на меті вирішення проблем збоїв в іграх, випустили виробники материнських плат для чіпів Intel 13-го та 14-го поколінь i9.

Про це передає УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Кілька виробників материнських плат випустили профілі BIOS під назвою "Intel Baseline Profile". Але ці профілі BIOS не збігаються з рекомендаціями "Налаштування Intel за замовчуванням": виявлено розбіжності з тим, що Intel запропонував партнерам щодо вирішення проблеми з нестабільністю на процесорах 13-го та 14-го поколінь i9.

Схоже, що компанії розійшлися в думках щодо того, як налаштувати процесор.

Виробники материнських плат, такі як Asus, рекомендують "базовий профіль Intel" з "базовою функціональністю" і "нижчими межами потужності", в той час як Intel каже, що слід вибрати профіль з вищою потужністю в залежності від вашої материнської плати і чіпа.

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Повна заява Intel:

Декілька виробників материнських плат випустили профілі BIOS, позначені як "Базовий профіль Intel". Однак ці профілі BIOS не збігаються з рекомендаціями "Налаштування Intel за замовчуванням", якими Intel нещодавно поділилася зі своїми партнерами у зв'язку з проблемами нестабільної роботи процесорів 13-го та 14-го покоління K SKU.

Ці налаштування BIOS "Базового профілю Intel", схоже, базуються на рекомендаціях щодо подачі живлення, раніше наданих Intel виробникам, в яких описуються різні варіанти подачі живлення для процесорів K SKU 13-го та 14-го поколінь залежно від можливостей материнської плати.

Intel не рекомендує виробникам материнських плат використовувати "базові" параметри живлення на платах, що підтримують більш високі значення.

Нагадаємо

Intel повідомила про 7 млрд дол. операційних збитків підрозділу з виробництва чіпів.

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