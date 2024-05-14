Intel планирует завод в Ирландии: обсуждается проект на 11 млрд долларов

Intel ведет переговоры с Apollo Global Management об инвестициях в размере более 11 миллиардов долларов для строительства завода в Ирландии. Об этом передает УНН со ссылкой на WSJ.

Детали

Intel приближается к соглашению с Apollo о партнерстве в Ирландии стоимостью $11 млрд. Инвестиционная фирма ведет эксклюзивные переговоры о предоставлении чип-гиганту денежных средств для нового завода - информирует The Wall Street Journal.

По данным источников, близких к делу, сделка может быть закрыта в ближайшие недели.

По данным WSJ, способность Intel заплатить такую сумму была снижена из-за замедления темпов роста бизнеса по поставке чипов для персональных компьютеров и серверов. В то же время вероятная сделка поможет производителю микрочипов покрыть высокие расходы на строительство завода по производству микросхем следующего поколения.

Справка

Intel уже имеет завод по производству полупроводниковых пластин в графстве Килдер, Дублин, а также кампус для исследований и разработок на западе Ирландии.

Новые заводы предназначены для поддержки бизнеса Intel по производству микросхем, который конкурирует с такими гигантами индустрии, как Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung Electronics.

Сейчас компания ожидает получить до 20 миллиардов долларов государственных субсидий, а также 50 миллиардов долларов прямого финансирования и кредитов для развития сектора.

Напомним,

Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов.

Intel и производители материнских плат расходятся во мнениях относительно настроек BIOS для стабилизации работы процессоров i9 13-го и 14-го поколений: Intel рекомендует использовать более высокие профили энергопотребления, а производители материнских плат - более низкие ограничения.