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Інститут нацпам’яті звернувся до МЗС через наругу над пам’ятником українських підпільників у Польщі

Інститут нацпам’яті звернувся до МЗС через наругу над пам’ятником українських підпільників у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Український інститут національної пам’яті звернувся до Міністерства закордонних справ України через акт вандалізму над пам’ятником учасникам українського підпілля часів Другої світової війни на кладовищі с. Фредрополь у Польщі, а також закликав польську сторону розслідувати інцидент. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Інституту.

"Український інститут національної пам’яті звернувся до Міністерства закордонних справ України через вандалізм над пам’ятником учасникам українського підпілля часів Другої світової війни на кладовищі с. Фредрополь Підкарпатського воєводства Республіки Польща. Інститут закликав польську сторону розслідувати інцидент", - деться в повідомленні.

Зі слів заступника голови Українського інституту національної пам’яті Володимира Тиліщака, наруга над пам’ятником учасникам українського підпілля часів Другої світової війни стала продовженням актів вандалізму над українськими місцями пам’яті на території Польщі, яких уже за останні п’ять років було понад півтора десятка.

"З прикрістю повинні зауважити, що вчинення останньої наруги серед іншого уможливила й відсутність адекватної реакції польських органів влади та правопорядку на попередні вчинки вандалів. Вкотре закликаємо польську сторону вжити дієвих заходів щодо розслідування цього неприпустимого інциденту та якнайшвидше усунути з пам’ятника написи, що ображають почуття національної гідності української меншини в Польщі", – зазначив Тиліщак.

В Інституті зазначили, що цей факт наруги над українською могилою став 16 за ліком актом вандалізму протягом останніх п’яти років. Тому Інститут попросив польських партнерів забезпечити прозоре розслідування всіх фактів наруги та нищення українських місць пам’яті: пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань та усунути наслідки акту вандалізму у с. Фредрополь коштом польської сторони.

Інцидент стався 5 травня 2019 року на пам’ятнику, що вшановує уродженців села Фредрополь – членів українського збройного підпілля, фарбою нанесено висловлювання, що ображають національні почуття української меншини в Польщі.

В Інституті підкреслили, що це не перший такий інцидент на цьому цвинтарі.

"У листопаді минулого року невідомі знищили тут дві українські могили. Тоді пошкодження також виявили колишні жителі села, які приїхали 1 листопада поставити лампадки на могилах близьких", - зазначили в Інституті.

Нагадаємо, у Польщі рекомендували знести 75 радянських пам'ятників.

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