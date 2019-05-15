Інститут нацпам’яті звернувся до МЗС через наругу над пам’ятником українських підпільників у Польщі

КИЇВ. 15 травня. УНН. Український інститут національної пам’яті звернувся до Міністерства закордонних справ України через акт вандалізму над пам’ятником учасникам українського підпілля часів Другої світової війни на кладовищі с. Фредрополь у Польщі, а також закликав польську сторону розслідувати інцидент. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Інституту.