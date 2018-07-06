У Польщі рекомендували знести 75 радянських пам'ятників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Польський Інститут національної пам'яті рекомендував місцевій владі країни знести 75 пам'ятників - в їх числі пам'ятники солдатам Червоної армії, партизанам СРСР і військовополоненим. Про це повідомив "Комерсант" з посиланням на список пам'ятників, передає УНН.
Остаточне рішення про знесення повинна приймати місцева влада на рівні воєводств, частина пам'яток вже знесені.
Польща зобов'язалася охороняти 561 пам'ятне місце відповідно до підписаного міжурядовою угодою "Про поховання та місцях пам'яті жертв воєн і репресій" 1994 року.
У список 1997 року входили військові поховання та пам'ятники на них.
Як зазначає "Комерсант", в Польщі поділяють монументи на військових кладовищах і в місцях поховань - і "символічні пам'ятники", що знаходяться в інших місцях. До знесенню були рекомендовані пам'ятники другої групи.
У Польщі понад 700 місць поховань радянських солдатів і військовополонених. На догляд за ними в 2016 - 2017 роках було виділено понад 6 млн злотих.
Знесення пам'ятників, які несуть, на думку польської влади, комуністичну ідеологію і символіку, передбачений законом "Про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного ладу" від 2016 року. Він забороняє називати вулиці, школи, лікарні в честь героїв або подій, пов'язаних з комунізмом.
Поправки, що передбачають знесення пам'ятників радянського періоду, за винятком об'єктів історичного, наукового та освітнього спадщини, а також знаходяться на кладовищах, були прийняті в 2017 році.
Як повідомляв УНН, Україна буде продовжувати переговори з Польщею про відновлення пам'ятника воїнам Української повстанської армії в польському селі Грушовічі.