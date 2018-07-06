В Польше рекомендовали снести 75 советских памятников - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Польский Институт национальной памяти рекомендовал местным властям страны снести 75 памятников — в их числе памятники солдатам Красной армии, партизанам СССР и военнопленным. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на список памятников, передает УНН.
Окончательное решение о сносе должны принимать местные власти на уровне воеводств, часть памятников уже снесены.
Польша обязалась охранять 561 памятное место в соответствии с подписанным межправительственным соглашением "О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий" 1994 года.
В список 1997 года входили воинские захоронения и памятники на них.
Как отмечает "Коммерсант", в Польше разделяют монументы на военных кладбищах и в местах захоронений — и "символические памятники", находящиеся в других местах. К сносу были рекомендованы памятники второй группы.
В Польше более 700 мест захоронений советских солдат и военнопленных. На уход за ними в 2016 — 2017 годах было выделено более 6 млн злотых.
Снос памятников, несущих, по мнению польских властей, коммунистическую идеологию и символику, предусмотрен законом "О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя" 2016 года. Он запрещает называть улицы, школы, больницы в честь героев или событий, связанных с коммунизмом.
Поправки, предусматривающие снос памятников советского периода, за исключением объектов исторического, научного и образовательного наследия, а также находящихся на кладбищах, были приняты в 2017 году.
Как сообщал УНН, Украина будет продолжать переговоры с Польшей о восстановлении памятника воинам Украинской повстанческой армии в польском селе Грушовичи.