Институт нацпамяти обратился в МИД из-за надругательства над памятником украинских подпольщиков в Польше

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинский институт национальной памяти обратился в Министерство иностранных дел Украины из-за акта вандализма над памятником участникам украинского подполья времен Второй мировой войны на кладбище с. Фредрополь в Польше, а также призвал польскую сторону расследовать инцидент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Института.