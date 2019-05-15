Институт нацпамяти обратился в МИД из-за надругательства над памятником украинских подпольщиков в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинский институт национальной памяти обратился в Министерство иностранных дел Украины из-за акта вандализма над памятником участникам украинского подполья времен Второй мировой войны на кладбище с. Фредрополь в Польше, а также призвал польскую сторону расследовать инцидент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Института.
"Украинский институт национальной памяти обратился в Министерство иностранных дел Украины из-за вандализма над памятником участникам украинского подполья времен Второй мировой войны на кладбище с. Фредрополь Подкарпатского воеводства Республики Польша. Институт призвал польскую сторону расследовать инцидент", - деться в сообщении.
По словам заместителя председателя Украинского института национальной памяти Владимира Тилищака, надругательство над памятником участникам украинского подполья времен Второй мировой войны стала продолжением актов вандализма над украинским местами памяти на территории Польши, которых уже за последние пять лет было более полутора десятка.
"С сожалением должны отметить, что совершение последнего надругательства среди прочего сделало возможным и отсутствие адекватной реакции польских органов власти и правопорядка на предыдущие поступки вандалов. Раз призываем польскую сторону принять действенные меры по расследованию этого недопустимого инцидента и быстрее устранить с памятника надписи, оскорбляющие чувство национального достоинства украинского меньшинства в Польше", - отметил Тилищак.
В Институте отметили, что этот факт надругательства над украинской могилой стал 16 по счету актом вандализма за последние пять лет. Поэтому Институт попросил польских партнеров обеспечить прозрачное расследование всех фактов надругательства и уничтожения украинских мест памяти: памятников, памятных знаков, мест захоронений и устранить последствия акта вандализма в с. Фредрополь счет польской стороны.
Инцидент произошел 5 мая 2019 года на памятнике, который чтит уроженцев села Фредрополь - членов украинского вооруженного подполья, краской нанесены высказывания, оскорбляющие национальные чувства украинского меньшинства в Польше.
В Институте подчеркнули, что это не первый подобный инцидент на этом кладбище.
"В ноябре прошлого года неизвестные уничтожили здесь две украинские могилы. Тогда повреждения также обнаружили бывшие жители села, которые приехали 1 ноября поставить лампадки на могилах близких", - отметили в Институте.
Напомним, в Польше рекомендовали снести 75 советских памятников.