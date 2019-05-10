У Польщі на цвинтарі осквернили хрест на могилі українських підпільників

Як пише видання, на хресті фарбою написали з помилками нецензурні вислови польською мовою: “Jbac UPA” “Mordercy kobiet i dzieci”, “Stefan Bandera dziwka” тощо. Теж замальовано фарбою таблицю з прізвищами повстанців. Як зазначають діячі Об’єднання українців у Польщі (ОУП) з Перемишля, помітно, що хтось пробував її зірвати.

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“На мою думку, це не лише хрест. Це могила. Там поховані мешканці села, які були у підпіллі”, — говорить Марія Туцька, голова перемиського відділу (Об’єднання українців у Польщі - ред.) ОУП. Руйнування виявили колишні мешканці села, які 5 травня, у Томину неділю, поїхали на кладовище. ОУП хоче подати заяву до прокуратури у цій справі.

Це не перший такий інцидент на цьому цвинтарі, відзначає видання. У листопаді минулого року невідомі знищили тут дві українські могили. Тоді пошкодження також виявили колишні жителі села, які приїхали 1 листопада поставити лампадки на могилах близьких. Ці два пам’ятники відновлено після знищення.