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У Польщі на цвинтарі осквернили хрест на могилі українських підпільників

У Польщі на цвинтарі осквернили хрест на могилі українських підпільників

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Польщі на кладовищі у селі Фредрополь (Підкарпатське воєводство) невідомі знищили пам’ятний хрест, на якому висить табличка з прізвищами членів підпілля з цього села. За інформацією видання "Наше слово", це чергове увічнення знищене на цьому цвинтарі, передає УНН.

Як пише видання, на хресті фарбою написали з помилками нецензурні вислови польською мовою: “Jbac UPA” “Mordercy kobiet i dzieci”, “Stefan Bandera dziwka” тощо. Теж замальовано фарбою таблицю з прізвищами повстанців. Як зазначають діячі Об’єднання українців у Польщі (ОУП) з Перемишля, помітно, що хтось пробував її зірвати.

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“На мою думку, це не лише хрест. Це могила. Там поховані мешканці села, які були у підпіллі”, — говорить Марія Туцька, голова перемиського відділу (Об’єднання українців у Польщі - ред.) ОУП. Руйнування виявили колишні мешканці села, які 5 травня, у Томину неділю, поїхали на кладовище. ОУП хоче подати заяву до прокуратури у цій справі.

Це не перший такий інцидент на цьому цвинтарі, відзначає видання. У листопаді минулого року невідомі знищили тут дві українські могили. Тоді пошкодження також виявили колишні жителі села, які приїхали 1 листопада поставити лампадки на могилах близьких. Ці два пам’ятники відновлено після знищення.

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