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7 марта, 13:58 • 105810 просмотра

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7 марта, 08:52 • 129861 просмотра

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7 марта, 06:35 • 113121 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138793 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Польше на кладбище осквернили крест на могиле украинских подпольщиков

В Польше на кладбище осквернили крест на могиле украинских подпольщиков

Киев  •  УНН

 • 14473 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Польше на кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство) неизвестные уничтожили памятный крест, на котором висит табличка с фамилиями членов подполья из этого села. По информации издания "Наше слово", это очередной памятник уничтоженный на этом кладбище, передает УНН.

Как пишет издание, на кресте краской написали с ошибками нецензурные выражения на польском языке: "Jbac UPA" "Mordercy kobiet i dzieci", "Stefan Bandera dziwka" и другие. Тоже закрашена краской таблица с фамилиями повстанцев. Как отмечают деятели Объединения украинцев в Польше (ОУП) из Перемышля, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

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"По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье", - говорит Мария Туцька, председатель перемиского отдела (Объединение украинцев в Польше - ред.) ОУП. Разрушение обнаружили бывшие жители деревни, 5 мая, в Томино воскресенье, которые поехали на кладбище. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.

Это не первый подобный инцидент на этом кладбище, отмечает издание. В ноябре прошлого года неизвестные уничтожили здесь две украинские могилы. Тогда повреждения также обнаружили бывшие жители села, которые приехали 1 ноября поставить лампадки на могилах близких. Эти два памятника возобновлено после уничтожения.

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