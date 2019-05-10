В Польше на кладбище осквернили крест на могиле украинских подпольщиков

Как пишет издание, на кресте краской написали с ошибками нецензурные выражения на польском языке: "Jbac UPA" "Mordercy kobiet i dzieci", "Stefan Bandera dziwka" и другие. Тоже закрашена краской таблица с фамилиями повстанцев. Как отмечают деятели Объединения украинцев в Польше (ОУП) из Перемышля, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные осквернили могилу Бандеры в Мюнхене

"По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье", - говорит Мария Туцька, председатель перемиского отдела (Объединение украинцев в Польше - ред.) ОУП. Разрушение обнаружили бывшие жители деревни, 5 мая, в Томино воскресенье, которые поехали на кладбище. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.

Это не первый подобный инцидент на этом кладбище, отмечает издание. В ноябре прошлого года неизвестные уничтожили здесь две украинские могилы. Тогда повреждения также обнаружили бывшие жители села, которые приехали 1 ноября поставить лампадки на могилах близких. Эти два памятника возобновлено после уничтожения.