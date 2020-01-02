Instagram став "законодавцем" моди на алкогольні коктейлі - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Алкогольні коктейлі з пишними топінгами, яскравими смаками або незвичайною формою подачі стали "зірками" десятиліття, що минає, в соціальній мережі Instagram. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
У десятилітті, що минає, популярність алкогольних коктейлів в соцмережі зросла на стільки, що алкогольні бренди почали наймати фахівців з дизайну напоїв. Сьогодні деякі бари наймають окремих креативних директорів для подібних завдань. Їх суть зводиться до створення концепту алкогольного напою, привертає увагу, відзначає Bloomberg.
При цьому, видання не виключає, що зовсім скоро споживачі можуть повернутися до практики "потягування простого келиха вина".
"Через мінливі тенденції нового часу", - обґрунтували журналісти.
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Як повідомлялося раніше, Instagram вводить заборону блогерам рекламувати вейпи, тютюн і зброю. Також, соціальна мережа планує ввести обмеження щодо просування алкогольних напоїв і харчових добавок.
При цьому, санкціоновану і розумну рекламу алкогольних напоїв експерти вважають корисною, пояснюючи, що впізнаваність спиртного бренду є своєрідною гарантією його легальності.
Крім того, реклама алкогольних напоїв має і соціальну місію, відзначає маркетолог Марія Лісовська.
За її словами, із засобів реклами, виробники алкоголю інформують про відповідальне і правильне його споживання.