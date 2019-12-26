Нелегальный алкоголь никто не рекламирует: эксперт о признаках поддельной водки

“Во-первых, у нас реклама алкогольных напитков — наружная реклама — днем запрещена. На телевидении можно рекламировать, и только после 23 часов. Законодательно каких-то ограничений нет касательно такой рекламы, но у нас производители алкоголя — сознательные. Я, например, не видел рекламу, и не хотел бы видеть, где алкоголь предоставляет кому-то какие-то сверхвозможности и тому подобное. Это точно не умная и не санкционированная реклама”, — говорит он.

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По словам эксперта, санкционированная реклама алкоголя является своеобразным признаком его подлинности, легальности, безопасности. Ведь подделку — не рекламируют.

“Я не знаю случаев, когда бы рекламировали нелегальную алкогольную продукцию, в этом нет смысла, ведь она продается только благодаря тому, что значительно ниже цена. Для алкогольных напитков есть важным этот ценовой фактор, а если стоимость бутылки в несколько раз меньше, и такой алкоголь можно или большими партиями или приобрести в разливайках — такие напитки не рекламируют. И поэтому санкционирована и та умная реклама является свидетельством того, что речь идет о легально произведенном алкоголе. А кто хочет — сам найдет, где купить нелегальный, но часто опасный алкоголь”, — резюмировал Толкач.

Напомним, Instagram вводит запрет блогерам рекламировать вейпы, табак и оружие. Также, социальная сеть планирует ввести ограничения по продвижению алкогольных напитков и пищевых добавок.

Как писал УНН, легальная водка в Украине сегодня стоит от 89 грн за 0,5 бутылку. Все, что дешевле — или фальсификат, или контрафактная продукция, предупреждают эксперты.

В ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).