Нелегальний алкоголь ніхто не рекламує: експерт про ознаки підробної горілки

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Реклама алкогольних напоїв в Україні чітко регламентована законодавством. Споживач же повинен розуміти, що впізнаваний бренд — це продукт якісного виробника. Адже підробні бренди, мова про маловідомі назви на етикетках спиртних напоїв, ніхто не рекламує. І це теж ознака, що дозволяє споживачу робити правильний вибір. Про це у коментарі УНН розповів експерт алкогольного ринку Ігор Товкач.