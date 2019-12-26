Нелегальний алкоголь ніхто не рекламує: експерт про ознаки підробної горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Реклама алкогольних напоїв в Україні чітко регламентована законодавством. Споживач же повинен розуміти, що впізнаваний бренд — це продукт якісного виробника. Адже підробні бренди, мова про маловідомі назви на етикетках спиртних напоїв, ніхто не рекламує. І це теж ознака, що дозволяє споживачу робити правильний вибір. Про це у коментарі УНН розповів експерт алкогольного ринку Ігор Товкач.
“По-перше, у нас реклама алкогольних напоїв — зовнішня реклама — вдень заборонена. На телебаченні можна рекламувати, та тільки після 23 години. Законодавчо якихось обмежень немає щодо такої реклами, але у нас виробники алкоголю — свідомі. Я, наприклад, не бачив рекламу, і не хотів би бачити, де алкоголь надає комусь якісь надможливості, тощо. Оце точно не розумна і не санкціонована реклама”, — каже він.
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За словами експерта, санкціонована реклама алкоголю є своєрідною ознакою його справжності, легальності, безпечності. Адже підробку — не рекламують.
“Я не знаю випадків, коли б рекламували нелегальну алкогольну продукцію, у цьому немає сенсу, адже вона продається тільки завдяки тому, що значно нижча ціна. Для алкогольних напоїв є важливим цей ціновий фактор, а якщо вартість пляшки у кілька разів менша, і такий алкоголь можна замовити або великими партіями або придбати у розливайках — такі напої не рекламують. І тому санкціонована іта розумна реклама є свідченням того, що мова йде про легально вироблений алкоголь. А хто хоче — сам знайде, де купити нелегальний, проте часто небезпечний алкоголь”, — резюмував Товкач.
Нагадаємо, Instagram вводить заборону блогерам рекламувати вейпи, табак і зброю. Також, соціальна мережа планує ввести обмеження щодо просування алкогольних напоїв та харчових добавок.
Як писав УНН, легальна горілка в Україні сьогодні коштує від 89 грн за 0,5 пляшку. Все, що дешевше — або фальсифікат, або контрафактна продукція, попереджають експерти.
До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).