Маркетолог розказала про соціальну місію реклами алкогольних напоїв

КИЇВ. 2 січня. УНН. Реклама алкогольних брендів повинна бути в будь-якому випадку розумною та санкціонованою. І йдеться не лише про впізнаваність бренду, але й про правильне та відповідальне вживання алкогольних напоїв. Окрім того, популяризація легальних алкогольних напоїв, в яку виробники вкладають енергію та кошти, підіймає рівень освіченості громадян та вже дозволяє орієнтуватися споживачу на ринку, адже маловідомі підробки (з точки зору, принаймні, назви) не рекламують. Про це у коментарі УНН розповіла експерт з маркетингу Марія Лісовська.