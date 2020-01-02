Маркетолог розказала про соціальну місію реклами алкогольних напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Реклама алкогольних брендів повинна бути в будь-якому випадку розумною та санкціонованою. І йдеться не лише про впізнаваність бренду, але й про правильне та відповідальне вживання алкогольних напоїв. Окрім того, популяризація легальних алкогольних напоїв, в яку виробники вкладають енергію та кошти, підіймає рівень освіченості громадян та вже дозволяє орієнтуватися споживачу на ринку, адже маловідомі підробки (з точки зору, принаймні, назви) не рекламують. Про це у коментарі УНН розповіла експерт з маркетингу Марія Лісовська.
"Як пояснити споживачу правильний спосіб вживання того чи іншого продукту? Кетчуп до шашлику будуть показувати на столі біля їжі, а капсули для посудомийок в дії – це логічно.
Jägermeister п‘ється крижаним, кола смакує охолодженою, тепле пиво, наприклад, теж, мабуть, ніхто не любить.
Відповідальність споживання будь-якого продукту лежить на споживачеві, обов’язком бренду є попередити, що ті або інші продукти можуть мати негативні наслідки, якщо вживати забагато або неправильно. Але про алкогольні напої це ще підкріплено в законі "Про Рекламу", - пояснила вона.
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Реклама алкогольних брендів може бути спрямована на передачу настрою, сприйняття та, знову ж таки, правильну подачу того чи іншого напою, каже Лісовська.
"В залежності від того, яка ціль рекламної кампанії, таке повідомлення і буде ключовим", - уточнила вона.
Разом з тим, за словами маркетолога, в Україні багато підробок в різних продуктових категоріях, і тому завжди, незалежно від продукту, "треба купляти товари лише там, де вам видадуть чек, є ліцензія на продаж алкогольних товарів, та (не або) як мінімум торгова мережа або точка більш менш впізнавана та користується довірою".
Підробні товари, тим не менше, теж рекламують, проте точно не так, як позиціонують себе реальні та якісні бренди алкогольних напоїв.
"На жаль, реклама підробок є в Інтернеті. Якщо ціна на продукт значно нижча, ніж у торговельній мережі, то це перший тривожний знак", - попередила Лісовська.
Як писав УНН, легальна горілка в Україні сьогодні коштує від 89 грн за 0,5 пляшку. Усе, що дешевше - або фальсифікат, або контрафактна продукція, попереджають експерти.
До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").