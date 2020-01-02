Маркетолог розказала про соціальну місію реклами алкогольних напоїв

ukru
07:14 • 3734 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 7906 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 22191 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 108100 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 160931 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 260045 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260351 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254883 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236119 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203905 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 33436 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 35737 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 57754 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 41334 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 39033 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 7885 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 22174 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 17787 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 41262 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 260044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 87331 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 36636 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142445 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155434 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114707 перегляди
Актуальне
Маркетолог розказала про соціальну місію реклами алкогольних напоїв

Маркетолог розказала про соціальну місію реклами алкогольних напоїв

Київ • УНН

 • 13006 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Реклама алкогольних брендів повинна бути в будь-якому випадку розумною та санкціонованою. І йдеться не лише про впізнаваність бренду, але й про правильне та відповідальне вживання алкогольних напоїв. Окрім того, популяризація легальних алкогольних напоїв, в яку виробники вкладають енергію та кошти, підіймає рівень освіченості громадян та вже дозволяє орієнтуватися споживачу на ринку, адже маловідомі підробки (з точки зору, принаймні, назви) не рекламують. Про це у коментарі УНН розповіла експерт з маркетингу Марія Лісовська.

"Як пояснити споживачу правильний спосіб вживання того чи іншого продукту? Кетчуп до шашлику будуть показувати на столі біля їжі, а капсули для посудомийок в дії – це логічно.

Jägermeister п‘ється крижаним, кола смакує охолодженою, тепле пиво, наприклад, теж, мабуть, ніхто не любить.

Відповідальність споживання будь-якого продукту лежить на споживачеві, обов’язком бренду є попередити, що ті або інші продукти можуть мати негативні наслідки, якщо вживати забагато або неправильно. Але про алкогольні напої це ще підкріплено в законі "Про Рекламу", - пояснила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Легендарний коньяк KOKTEBEL оновив дизайн

Реклама алкогольних брендів може бути спрямована на передачу настрою, сприйняття та, знову ж таки, правильну подачу того чи іншого напою, каже Лісовська.

"В залежності від того, яка ціль рекламної кампанії, таке повідомлення і буде ключовим", - уточнила вона.

Разом з тим, за словами маркетолога, в Україні багато підробок в різних продуктових категоріях, і тому завжди, незалежно від продукту, "треба купляти товари лише там, де вам видадуть чек, є ліцензія на продаж алкогольних товарів, та (не або) як мінімум торгова мережа або точка більш менш впізнавана та користується довірою".

Підробні товари, тим не менше, теж рекламують, проте точно не так, як позиціонують себе реальні та якісні бренди алкогольних напоїв.

"На жаль, реклама підробок є в Інтернеті. Якщо ціна на продукт значно нижча, ніж у торговельній мережі, то це перший тривожний знак", - попередила Лісовська.

Як писав УНН, легальна горілка в Україні сьогодні коштує від 89 грн за 0,5 пляшку. Усе, що дешевше - або фальсифікат, або контрафактна продукція, попереджають експерти. 

До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$84,195.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,973.50