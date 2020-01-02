Маркетолог рассказала о социальной миссии рекламы алкогольных напитков

КИЕВ. 2 января. УНН. Реклама алкогольных брендов должна быть в любом случае разумной и санкционированной. И речь идет не только об узнаваемости бренда, но и о правильном и ответственном употреблении алкогольных напитков. Кроме того, популяризация легальных алкогольных напитков, в которую производители вкладывают энергию и средства, поднимает уровень образованности граждан и уже позволяет ориентироваться потребителю на рынке, ведь малоизвестные подделки (с точки зрения, по крайней мере, названия) не рекламируют. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт по маркетингу Мария Лисовская.