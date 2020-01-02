Маркетолог рассказала о социальной миссии рекламы алкогольных напитков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Реклама алкогольных брендов должна быть в любом случае разумной и санкционированной. И речь идет не только об узнаваемости бренда, но и о правильном и ответственном употреблении алкогольных напитков. Кроме того, популяризация легальных алкогольных напитков, в которую производители вкладывают энергию и средства, поднимает уровень образованности граждан и уже позволяет ориентироваться потребителю на рынке, ведь малоизвестные подделки (с точки зрения, по крайней мере, названия) не рекламируют. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт по маркетингу Мария Лисовская.
"Как объяснить потребителю правильный способ употребления того или иного продукта? Кетчуп для шашлыка будут показывать на столе у пищи, а капсулы для посудомоек в действии - это логично.
Jägermeister пьется ледяным, кола - охлажденной, теплое пиво, например, тоже, наверное, никто не любит.
Ответственность потребления любого продукта лежит на потребителе, обязанностью бренда является предупредить, что те или иные продукты могут иметь негативные последствия, если употреблять много или неправильно. Но об алкогольных напитках это еще подкреплено в законе "О рекламе", - пояснила она.
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Реклама алкогольных брендов может быть направлена на передачу настроения, восприятия и, опять же, правильную подачу того или иного напитка, говорит Лисовская.
"В зависимости от того, какая цель рекламной кампании, такое сообщение и будет ключевым", - уточнила она.
Вместе с тем, по словам маркетолога, в Украине много подделок в различных продуктовых категориях, и поэтому всегда, независимо от продукта, "надо покупать товары только там, где вам выдадут чек, есть лицензия на продажу алкогольных товаров и (не либо) как минимум торговая сеть или точка более или менее узнаваемая и пользуется доверием".
Поддельные товары, тем не менее, тоже рекламируют, однако точно не так, как позиционируют себя реальные и качественные бренды алкогольных напитков.
"К сожалению, реклама подделок есть в Интернете. Если цена на продукт значительно ниже, чем в торговой сети, то это первый тревожный знак", - предупредила Лисовская.
Как писал УНН, легальная водка в Украине сегодня стоит от 89 грн за 0,5 бутылку. Все, что дешевле - или фальсификат, или контрафактная продукция, предупреждают эксперты.
В ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").