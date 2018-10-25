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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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7 марта, 19:45 • 155721 просмотра

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Легендарный коньяк “Коктебель” обновил дизайн

Легендарный коньяк “Коктебель” обновил дизайн

Киев  •  УНН

 • 25459 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. “Коктебель” является легендарным брендом. История коньяка началась более 139 лет назад, поэтому к обновлению дизайна продукта в компании Beverage Trading Company подошли с большим вниманием и постарались учесть все особенности напитка. Об этом рассказал директор по маркетингу Beverage Trading Company Алексей Безуглый, передает УНН.

По его словам, во время создания нового дизайна коньяка “Коктебель” были учтены и современные тренды.

“Мы понимали, что наш дизайн уже устарел, но как правильно двигаться при обновлении — не знали. Поэтому перед тем как качественно сформулировать задание для дизайн-студии мы провели сегментационное исследование, во время которого смогли чётко определить аудиторию нашего бренда и потенциальные сегменты для дальнейшего развития.

Во время создания нового дизайна мы не могли не учитывать тренд использования ломанных, строгих форм, которые характерны для дизайна „духов“, при этом для нас очень важно было сохранить преемственность дизайна.

Считаем, что у нас получилось достигнуть хорошего баланса и теперь - слово за потребителем”, — отметил Безуглый.

Партнёром по реализации проекта редизайна стала молдавская дизайн-студия 43’Oz.

Креативный директор дизайн-студии Кодымський Александр охарактеризовал проект так:

“Мы прошли долгий путь с брендом „Коктебель“, рассматривая различные варианты реализации дизайна бутылки и оформления этикетки. Итогом нашего совместного путешествия стало решение, отражающее, на наш взгляд, дух компании, ее идеалы: лаконичность, искренность, современность, доступность, внимание к деталям и эстетике. Результатом нашего сотрудничества стал продукт, который одновременно выдерживает каноны классического дизайна и выглядит современно, актуально для сегодняшнего рынка”.

Пока на рынке можно увидеть как новый, так и предыдущий варианты бутылки одновременно. Полный круг обновления на полках магазинов пройдет до конца 2018 года.

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