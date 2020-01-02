Instagram стал "законодателем" моды на алкогольные коктейли - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Алкогольные коктейли с пышными топингами, яркими вкусами или необычной формой подачи стали "звездами" уходящего десятилетия в социальной сети Instagram. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
В уходящем десятилетии популярность алкогольных коктейлей в соцсети выросла на столько, что алкогольные бренды начали нанимать специалистов по дизайну напитков. Сегодня некоторые бары нанимают отдельных креативных директоров для подобных задач. Их суть сводится к созданию привлекающего внимание концепта алкогольного напитка, отмечает Bloomberg.
При этом, издание не исключает, что совсем скоро потребители могут вернуться к практике “потягивания простого бокала вина”.
“Из-за постоянно меняющихся тенденций нового времени”, — обосновали журналисты.
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Как сообщалось ранее, Instagram вводит запрет блогерам рекламировать вейпы, табак и оружие. Также, социальная сеть планирует ввести ограничения по продвижению алкогольных напитков и пищевых добавок.
При этом, санкционированную и разумную рекламу алкогольных напитков эксперты считают полезной, поясняя, что узнаваемость спиртного бренда является своеобразной гарантией его легальности.
Кроме того, реклама алкогольных напитков имеет и социальную миссию, отмечает маркетолог Мария Лисовская.
По ее словам, по средствам рекламы, производители алкоголя информируют об ответственном и правильном его потреблении.