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Інспекція суден "зернового коридору" зупинялася на день, наразі її відновили - ООН

Інспекція суден "зернового коридору" зупинялася на день, наразі її відновили - ООН

Київ • УНН

 • 1234975 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Інспекції на борту суден, які працюють у межах Чорноморської зернової ініціативи щодо експорту зерна з України, після одноденної зупинки напередодні, у середу відновилися, повідомив Reuters офіційний представник ООН Ісміні Палла, пише УНН.

Деталі

Усі судна, що прямують в Україну та вирушають із неї, перевіряються офіційними особами з росії, України, Туреччини та ООН у турецьких водах. У вівторок ООН заявила, що інспекції тимчасово призупинено, оскільки сторонам потрібно більше часу для узгодження оперативних пріоритетів.

Палла сказав, що "нормальні схеми інспекцій відновилися" у середу після того, як сторони погодили список суден напередодні. 

Доповнення

В ООН напередодні вказали, що 50 суден очікували, щоб прибути в українські порти.

Після вторгнення в Україну росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року була досягнута Чорноморська зернова ініціатива між ООН, Туреччиною з Україною та росією окремо. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів України. Її двічі продовжували на термін по 120 днів. З 18 березня росія погодилася продовжити угоду на 60 днів.

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