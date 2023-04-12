Інспекція суден "зернового коридору" зупинялася на день, наразі її відновили - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Інспекції на борту суден, які працюють у межах Чорноморської зернової ініціативи щодо експорту зерна з України, після одноденної зупинки напередодні, у середу відновилися, повідомив Reuters офіційний представник ООН Ісміні Палла, пише УНН.
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Усі судна, що прямують в Україну та вирушають із неї, перевіряються офіційними особами з росії, України, Туреччини та ООН у турецьких водах. У вівторок ООН заявила, що інспекції тимчасово призупинено, оскільки сторонам потрібно більше часу для узгодження оперативних пріоритетів.
Палла сказав, що "нормальні схеми інспекцій відновилися" у середу після того, як сторони погодили список суден напередодні.
Доповнення
В ООН напередодні вказали, що 50 суден очікували, щоб прибути в українські порти.
Після вторгнення в Україну росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року була досягнута Чорноморська зернова ініціатива між ООН, Туреччиною з Україною та росією окремо. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів України. Її двічі продовжували на термін по 120 днів. З 18 березня росія погодилася продовжити угоду на 60 днів.