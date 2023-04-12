Инспекция судов "зернового коридора" останавливалась на день, сейчас ее возобновили - ООН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Инспекции на борту судов, работающих в рамках Черноморской зерновой инициативы по экспорту зерна из Украины, после однодневной остановки накануне, в среду возобновились, сообщил Reuters официальный представитель ООН Исмини Палла, пишет УНН.

Детали

Все суда, следующие в Украину и отправляющиеся из нее, проверяются официальными лицами из россии, Украины, Турции и ООН в турецких водах. Во вторник ООН заявила, что инспекции временно приостановлены, поскольку сторонам нужно больше времени для согласования оперативных приоритетов.

Палла сказал, что "нормальные схемы инспекций возобновились" в среду после того, как стороны согласовали список судов накануне. 

Дополнение

В ООН накануне указали, что 50 судов ожидали, чтобы прибыть в украинские порты.

После вторжения в Украину россия сначала заблокировала все украинские морские порты. В июле 2022 года была достигнута Черноморская зерновая инициатива между ООН, Турцией с Украиной и россией по отдельности. Она позволяет экспорт зерна из трех черноморских портов Украины. Ее дважды продлевали на срок по 120 дней. С 18 марта россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.

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