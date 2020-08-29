Іноземних журналістів у Білорусі масово позбавляють акредитації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Іноземних журналістів масово позбавляють акредитації Міністерства закордонних справ Білорусі. Про це повідомляє Белапан із посиланням на Білоруську асоціацію журналістів, передає УНН.
Зокрема мова йде про трьох затриманих напередодні в Мінську журналістів. Разом з членом БАЖ Іллею Кузнєцовим ввечері 28 серпня біля готелю "Мінськ" були затримані Сергій Сергєєв і Михайло Фомін, які є громадянами Росії. Всі троє були акредитовані в МЗС Білорусі як журналісти німецького суспільно-правового телеканалу ARD.
"Усіх трьох щойно звільнили. Всі вони позбавлені акредитацій МЗС. Як пояснили, рішенням міжвідомчої комісії із забезпечення інформаційної безпеки", - повідомляє БАЖ.
Громадян Росії Сергія Сергєєва і Михайла Фоміна висилають. Проти Кузнєцова складено протокол за нібито участь у масовій акції. Дата розгляду невідома.
Крім цього, за даними БАЖ, зателефонували акредитованим журналісткам британської мадіакорпорації ВВС Тетяні Мельничук та Тетяні Януцевіч. Повідомили, що рішенням міжвідомчої комісії з протидії екстремізму їх акредитації в МЗС анулюються з сьогоднішнього дня.
Про позбавлення журналістів акредитації повідомила і кореспондент The Daily Telegraph в Москві Наталія Васильєва.
«... Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації десятки місцевих журналістів, що працюють на іноземні ЗМІ: Reuters, AP, AFP, Deutsche Welle. По суті, це означає, що вони можуть бути заарештовані і звинувачені, якщо будуть викриті в репортажах...», - пише вона.
Нагадаємо, протести в Білорусі тривають з 9 серпня в зв'язку з результатами виборів, за якими у чинного президента Олександра Лукашенка 80,1% голосів, а у його опонентки Світлани Тіхановськоі - 10,1%. Так, вчора білоруський ОМОН почав затримувати учасників акції протесту, які вийшли на площу Незалежності.
Також повідомлялося, що кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що "виступи в країні не видихаються, а йдуть своєю чергою".