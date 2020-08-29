Иностранных журналистов в Беларуси массово лишают аккредитации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Иностранных журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов, передает УНН.
В частности речь идет о трех задержанных накануне в Минске журналистах. Вместе с членом БАЖ Ильей Кузнецовым вечером 28 августа у гостиницы “Минск” были задержаны Сергей Сергеев и Михаил Фомин, которые являются гражданами России. Все трое были аккредитованы в МИД Беларуси как журналисты немецкого общественно-правового телеканала ARD.
“Всех троих только освободили. Все они лишены аккредитации МИД. Как объяснили, решением межведомственной комиссии по обеспечению информационной безопасности”, — сообщает БАЖ.
Граждан России Сергея Сергеева и Михаила Фомина высылают. Против Кузнецова составлен протокол за якобы участие в массовой акции. Дата рассмотрения неизвестна.
Кроме этого, по данным БАЖ, позвонили аккредитованным журналисткам британской мадиакорпорации ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич. Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня.
О лишении журналистов аккредитации сообщила и корреспондент The Daily Telegraph в Москве Наталья Васильева.
“... Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации десятки местных журналистов, работающих на иностранные СМИ: Reuters, AP, AFP, Deutsche Welle. По сути, это означает, что они могут быть арестованы и обвинены, если будут уличены в репортажах ...”, - пишет она.
Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами выборов, по которым у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, а у его оппонентки Светланы Тихановской — 10,1%. Так, вчера белорусский ОМОН начал задерживать участников акции протеста, которые вышли на площадь Независимости.
Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что “выступления в стране не выдыхаются, а идут своим чередом”.