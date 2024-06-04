Ініціатор справи проти ексміністра Сольського розповів, чому проживає у незадекларованому таунхаузі

Віктор Кабанець вже не один рік є директором Інституту сільського господарства Північного Сходу, що входить до складу Національної академії аграрних наук України. УНН встановив, що Кабанець "забув" задекларувати будинок в якому проживає.

В декларації за 2016 рік Кабанець серед іншого майна вказує будинок у Сумах площею 273,4 метри квадратних та вартістю трохи більше ніж 700 тисяч гривень. Та цього будинку вже немає в декларації, яка охоплює 2017 рік - лише вказівка про припинення права власності на житловий будинок. В декларації за 17 рік і в деклараціях поданих пізніше взагалі відсутнє житло – тільки гараж і земельні ділянки.

УНН поцікавився у Віктора Кабанця, а де ж він мешкає.

"Я живу, в мене в будинку, ну не в будинку, воно оформлено на дочку", - сказав Кабанець.

На питання, що в декларації він мав би вказати житло, в якому проживає директор Інституту відповів:

"Чого… давайте подивимося мою декларацію. Я не багатий і не бідний. (…) На перше питання – я проживаю в таунхаузі, той будинок який ми будували з 2002 по 2007 рік – я подарував сину Віталію в місті Суми. На той час я працював в Сумському національному аграрному університеті, я все життя практично там пропрацював, і була офіційно виділена 18 земельних ділянок в тому числі і мені я тоді проректором наукової роботи працював, і з 18 ділянок які були виділені професорському складу – один я побудувався. Хорошо чи погано – думаю що добре.

Будинок побудований, власними силами практично на той час, і я його подарував. А потім ми з дружиною (побудували – ред.) – будинок не здоровий, він мансардний, на 200 кв метрів. А в таунхаузі я зараз проживаю 100 кв, нам з дружиною цього вистачає, ми його купували з фундаменту, платежі виплачували 2 роки, потім ремонт 2 роки, за 4 роки ми переїхали в таунхауз. Секрету нема. Все всі бачать, у нас Суми невелике місто, все видно. І на сьогодні ми проживаємо там. Таунхауз ми оформили на дочку, сину подарували, ну і дочці треба подарувати. А дочці подарував ще квартиру, яку ще в 1993 році я отримав у нас в Сумах. (…) От я розподілив між своїми дітьми таке майно і я вважаю що я правильно зробив, бо мною багато хто на сьогодні... з ким не дай Бог щось случається – у них ідуть великі сварки на сімейному рівні і мені б не хотілося, щоб таке було. Моя воля – вона є, і думаю, що дочка мене з таунхаузу не вижене, син теж приютить. У нас у сім’ї благо розладу немає, але береженого Бог береже".

Позиція Кабанця-батька загалом зрозуміла, але питання - чому житла немає в декларації-залишається відкритим.

Цікаво, що Віктор Кабанець вже навіть привертав увагу правоохоронців через конфлікт інтересів – його син Віталій працює в тому ж Інституті. Так у 2017 році Сумський районний суд Сумської області розглядав справу про притягнення Кабанця-старшого до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 172, ч. 2 ст. 172 КпАП України (неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів). Тоді слідчі встановили, що своїм рішенням, як директора Інституту Віктор Кабанець призначив сина Віталія на посаду молодшого наукового співробітника відділу інноваційного провайдингу, розвитку експериментальної бази та інтелектуальної власності. Пізніше Кабанець-старший перевів Кабанця-молодшого на посаду старшого наукового співробітника у відділ рослинництва. Також Віктор Кабанець призначав синові доплату. Однак суд тоді не виявив наявність реального конфлікту інтересів у діях директора Інституту.

Кабанець-старший у розмові з УНН не спростовує цієї інформації, каже, що виписав синові, серед інших працівників, премію у розмірі 600 гривень і потім два місяці ходив по судах. Син і надалі працює в Інституті – займається селекцією конопель.

"Більше я сину премій не виписував. Хоча це обідно, працюють разом, інколи більше працює", - каже Віктор Кабанець.

Віталій Кабанець, що цікаво, окрім роботи в Інституті має частку у 5% у компанії з промовистою назвою "Ноунейм". Компанія зареєстрована у Харкові та проводить діяльність у сфері оптової торгівлі сільгоспмашинами та устаткуванням, а також у сфері інжинірингу, геології та геодезії. Основним власником компанії є Ткаченко Євген Олександрович. Цікаво, що на особу з таким ПІБ та аналогічним місцем проживання, відповідно до відкритих даних, зареєстровано ще понад чотири десятки компаній у різних регіонах, які здійснюють господарську діяльність у різних сферах.

Нагадаємо

Колишньому міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини, про які йдеться у цій справі, стосуються періоду його адвокатської діяльності, коли він допоміг учасникам АТО отримати земельні ділянки. Його захисники стверджують, що жодного зиску від цього Сольський не отримав.

У 2019 році Верховний Суд поставив остаточну крапку у судовій тяганині щодо згаданих спірних ділянок. Ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду були підтверджені рішення судів попередніх інстанцій про те, що у ДП "Іскра" та ДП "Надія" Національної аграрної академії наук відсутні державні акти на право постійного користування цими земельними ділянками.

"Відмовляючи у позові, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про відсутність доказів передачі спірних земельних ділянок позивачам у порядку правонаступництва, оскільки у різних актах передачі земельних фондів зазначені різні площі земельних ділянок, що передавалися від одного підприємства до іншого, та недоведеність факту проведення реєстрації права постійного користування земельними ділянками юридичними особами, правонаступниками яких є позивачі", - вказано в ухвалі Верховного Суду.