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Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 08:08  •  4511 просмотра

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Инициатор дела против бывшего министра Сольского "забыл" задекларировать дом в котором проживает.

Виктор Кабанец уже не один год является директором Института сельского хозяйства Северо-Востока, входящего в состав Национальной академии аграрных наук Украины. УНН установил, что Кабанец "забыл" задекларировать дом в котором проживает. 

В декларации за 2016 год Кабанец среди прочего имущества указывает дом в Сумах площадью 273,4 метра квадратных и стоимостью чуть более 700 тысяч гривен.  и этого дома уже нет в декларации, охватывающей 2017 год -  лишь указание о прекращении права собственности на жилой дом. В декларации за 17 год и в декларациях поданных позже вообще отсутствует жилье – только гараж и земельные участки. 

УНН поинтересовался у Виктора Кабанца, а где же он обитает. 

"Я живу, у меня в доме, ну не в доме, оно оформлено на дочь", - сказал Кабанец.

На вопрос, что в декларации он должен был бы указать жилье, в котором проживает директор Института ответил: 

"Чего ... давайте посмотрим мою декларацию. Я не богат и не беден. ( ... ) На первый вопрос – я проживаю в таунхаусе, тот дом который мы строили с 2002 по 2007 год – я подарил сыну Виталию в городе Сумы. К тому времени я работал в Сумском национальном аграрном университете, я всю жизнь практически там проработал, и было официально выделено 18 земельных участков в том числе и мне я тогда проректором научной работы работал, и из 18 участков которые были выделены профессорскому составу – один я построился. Хорошо или плохо-думаю что хорошо.

Дом построен, собственными силами практически к тому времени, и я его подарил. А потом мы с женой (построили – ред.) – дом не здоровый, он мансардный, на 200 кв метров. А в таунхаусе я сейчас проживаю 100 кв, нам с женой этого хватает, мы его покупали с фундамента, платежи выплачивали 2 года, потом ремонт 2 года, за 4 года мы переехали в таунхауз. Секрета нет все все видят, у нас Сумы небольшой город, все видно. И на сегодня мы проживаем там. Таунхауз мы оформили на дочку, сыну подарили, ну и дочке надо подарить. А дочери подарил еще квартиру, которую еще в 1993 году я получил у нас в Сумах. ( ... ) Вот я распределил между своими детьми такое имущество и я считаю что я правильно сделал, потому что мной многие на сегодня... с кем не дай Бог что – то случается-у них идут большие ссоры на семейном уровне и мне бы не хотелось, чтобы такое было. Моя воля - она есть, и думаю, что дочь меня из таунхауса не выгонит, сын тоже приютит. У нас в семье благо расстройства нет, но береженого Бог бережет". 

Позиция Кабанца-отца в целом понятна, но вопрос - почему жилья нет в декларации-остается открытым. 

Интересно, что Виктор Кабанец уже даже привлекал внимание правоохранителей из – за конфликта интересов-его сын Виталий работает в том же институте. Так в 2017 году Сумской районный суд Сумской области рассматривал дело о привлечении Кабанца-старшего к административной ответственности по ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 172 КоАП Украины (несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов). Тогда следователи установили, что своим решением, как директора института Виктор Кабанец назначил сына Виталия на должность младшего научного сотрудника отдела инновационного провайдинга, развития экспериментальной базы и интеллектуальной собственности. Позже Кабанец-старший перевел Кабанца-младшего на должность старшего научного сотрудника в отдел растениеводства. Также Виктор Кабанец назначал сыну доплату. Однако суд тогда не выявил наличие реального конфликта интересов в действиях директора Института. 

Кабанец-старший в разговоре с УНН не опровергает этой информации, говорит, что выписал сыну, среди других работников, премию в размере 600 гривен и потом два месяца ходил по судам. Сын и в дальнейшем работает в институте – занимается селекцией конопли. 

"Больше я сыну премий не выписывал. Хотя это обидно, работают вместе, иногда больше работает", - говорит Виктор Кабанец. 

Виталий Кабанец, что интересно, кроме работы в Институте имеет долю в 5% в компании с красноречивым названием "Ноунейм". Компания зарегистрирована в Харькове и проводит деятельность в сфере оптовой торговли сельхоз машинами и оборудованием, а также в сфере инжиниринга, геологии и геодезии. Основным владельцем компании является Ткаченко Евгений Александрович. Интересно, что на лицо с таким ФИО и аналогичным местом жительства, согласно открытым данным, зарегистрировано еще более четырех десятков компаний в разных регионах, осуществляющих хозяйственную деятельность в разных сферах. 

Напомним 

Бывшему министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение во якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности, о которых идет речь в этом деле, касаются периода его адвокатской деятельности, когда он помог участникам АТО получить земельные участки. Его защитники утверждают, что ни одной выгоды от этого Сольский не получил.

В 2019 году Верховный Суд поставил окончательную точку в судебной тяжбе по упомянутым спорным участкам. Определением коллегии судей Кассационного хозяйственного суда были подтверждены решения судов предыдущих инстанций о том, что у ГП "Искра" и ГП "Надежда" Национальной аграрной академии наук отсутствуют государственные акты на право постоянного пользования этими земельными участками.

"Отказывая в иске, суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств передачи спорных земельных участков истцам в порядке правопреемства, поскольку в различных актах передачи земельных фондов указаны различные площади земельных участков, передаваемых от одного предприятия к другому, и недоказанность факта проведения регистрации права постоянного пользования земельными участками юридическими лицами, правопреемниками которых являются истцы", - указано в постановлении Верховного Суда.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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