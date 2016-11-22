Інформація про замінування Херсонської ОДА не підтвердилася

Сьогодні до поліції поступило повідомлення, що о 10:20 на електронну адресу ДСНС надійшов лист з інформацією про те, що будівля Херсонської обласної адміністрації замінована.

Під час перевірки будівлі правоохоронці евакуювали 200 громадян. Перевіркою прилеглої території та будівлі ХОДА працівниками вибухо-технічного відділу та кінологами Головного управління Національної поліції в Херсонській області вибухових пристроїв не виявлено. Інформація про замінування виявилася хибною.

Правоохоронці попередня кваліфікували подію за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ.

Нагадаємо, в Херсоні “замінували” будівлю облдержадміністрації.