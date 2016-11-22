Информация о заминировании Херсонской ОГА не подтвердилась

Сегодня в полицию поступило сообщение, что в 10:20 на электронный адрес ГосЧС поступило письмо с информацией о том, что здание Херсонской областной администрации заминировали.

Во время проверки здания правоохранители эвакуировали 200 граждан. Проверкой прилегающей территории и здания ХОГА работниками взрыво-технического отдела и кинологами Главного управления Национальной полиции в Херсонской области взрывных устройств не обнаружено. Информация о заминировании оказалась ложной.

Правоохранители предварительно квалифицировали событие по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Напомним, в Херсоне "заминировали" здание облгосадминистрации.