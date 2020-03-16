Інфікований коронавірусом чернівчанин отримав перший негативний результат тесту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Чернівецькій області у пацієнта №1, у якого раніше було виявлено коронавірус, перший результат тесту дав негативний реультат, очікується проведення ще одного. Про це заявила заступниця голови ОДА Наталья Гусак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми отримали перший негативний результат від нашого пацієнта №1, від якого відповідно ми мали попередні результати позитивні. Тобто, ми можемо говорити, що через дві доби в цього пацієнта відберуть зразки, і якщо він так само буде негативний, ми зможемо говорити про його одужання та виписку", - сказала Гусак.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Як повідомлялося раніше, стан двох жінок, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 в Чернівецькій області, наразі стабільний.
Додамо, в Україні зафіксовано одну смерть від коронавірусу.