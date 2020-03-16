Инфицированный коронавирусом черновчанин получил первый отрицательный результат теста
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой области у пациента №1, у которого ранее было обнаружено коронавирус, первый результат теста дал отрицательный реультат, ожидается проведение еще одного. Об этом заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, от которого соответственно мы имели предварительные результаты положительные. То есть, мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента отберут образцы, и если он так же будет отрицательный, мы сможем говорить о его выздоровлении и выписке", - сказала Гусак.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщалось ранее, состояние двух женщин, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Черновицкой области, сейчас стабильное.
Добавим, в Украине зафиксировано одну смерть от коронавируса.