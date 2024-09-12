Інфекціоніст Ольга Голубовська дала прогноз на наступний сезон грипу

Головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професор Ольга Голубовська в інтерв'ю УНН дала прогноз на наступний сезон грипу.

Зазвичай, якщо був сезон дуже важкий, то грип нам дає відпочити кілька років. Зазвичай. Але подивимося. Минулий сезон грипу був дуже важкий. Але в нас і без грипу може щось виникнути. І зараз інфекційні захворювання змінилися. Тому потрібно бути готовими