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Інфекціоніст Ольга Голубовська дала прогноз на наступний сезон грипу

Інфекціоніст Ольга Голубовська дала прогноз на наступний сезон грипу

Київ • УНН

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Головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професор Ольга Голубовська дала прогноз на наступний сезон грипу.

Головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професор Ольга Голубовська в інтерв'ю УНН дала прогноз на наступний сезон грипу.

Зазвичай, якщо був сезон дуже важкий, то грип нам дає відпочити кілька років. Зазвичай. Але подивимося. Минулий сезон грипу був дуже важкий. Але в нас і без грипу може щось виникнути. І зараз інфекційні захворювання змінилися. Тому потрібно бути готовими

- сказала спеціаліст.

Голубовска нагадала, що попри те, що вірус грипу є одним з найбільш вивчених, минулого епідеміологічного сезону ця хвороба принесла сюрпризи – сезон був дуже важкий і госпітальна летальність від грипу була вищою за летальність від ковіду.

Вона також наголосила на важливості своєчасного застосування противірусної терапії як у випадку з грипом, так і з ковідом.

"Рятує лише рання противірусна терапія. Це стосується і ковіду, і грипу, і всього того, що на нас чекає", - наголосила інфекціоніст.

Вона також нагадала, що антибіотики не діють на віруси і важливим є застосування саме противірусної терапії, яка безпосередньо діє на джерело інфекції – вірус.

Детальніше про ситуацію з інфекційними хворобами в Україні читайте в інтерв’ю Інфекціоніст Ольга Голубовська: в Україні є упередження до противірусних препаратів - єдиного порятунку при вірусних захворюваннях

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