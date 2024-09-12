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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 09:58  •  12903 просмотра

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Главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа.

Главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская в интервью УНН дала прогноз на следующий сезон гриппа.

Обычно, если был сезон очень тяжелый, то грипп нам дает отдохнуть несколько лет. Обычно. Но давайте посмотрим. Прошлый сезон гриппа был очень тяжелый. Но у нас и без гриппа может что-то возникнуть. И сейчас инфекционные заболевания изменились. Поэтому нужно быть готовыми

- сказала специалист.

Голубовская напомнила, что несмотря на то, что вирус гриппа является одним из самых изученных, в прошлом эпидемиологическом сезоне эта болезнь принесла сюрпризы - сезон был очень тяжелый и госпитальная летальность от гриппа была выше летальности от ковида.

Она также подчеркнула важность своевременного применения противовирусной терапии как в случае с гриппом, так и с ковидом.

"Спасает только ранняя противовирусная терапия. Это касается и ковида, и гриппа, и всего того, что нас ждет", - подчеркнула инфекционист.

Она также напомнила, что антибиотики не действуют на вирусы, и важным является применение именно противовирусной терапии, которая непосредственно действует на источник инфекции - вирус.

Подробнее о ситуации с инфекционными болезнями в Украине читайте в интервью Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам - единственному спасению при вирусных заболеваниях

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