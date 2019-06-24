Індонезію знову трясе
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В індонезійській провінції Малуку стався землетрус магнітудою 7,7. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії (BMKG).
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 245 кілометрах від округу Південно-Західне Молуку. Осередок землетрусу залягав на глибині 231 кілометри.
Інформація про жертви і руйнування поки не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 6,1 стався в сьогодні біля узбережжя провінції Папуа, розташованої на заході острова Нова Гвінея, а також біля берегів Індонезії.
Також, сьогодні в індонезійському районі, біля північного узбережжя Австралії стався потужний землетрус, що викликав евакуацію в місті Дарвін.