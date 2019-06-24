Индонезию снова трясет

Эпицентр подземных толчков находился в 245 километрах от округа Юго-Западное Молуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 231 километра.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.



Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в сегодня у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея, а также у берегов Индонезии.



Также, сегодня в индонезийском районе, у северного побережья Австралии произошло мощное землетрясение, вызвавшее эвакуацию в городе Дарвин.