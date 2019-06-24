Индонезию снова трясет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В индонезийской провинции Малуку произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG).
Эпицентр подземных толчков находился в 245 километрах от округа Юго-Западное Молуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 231 километра.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в сегодня у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея, а также у берегов Индонезии.
Также, сегодня в индонезийском районе, у северного побережья Австралии произошло мощное землетрясение, вызвавшее эвакуацию в городе Дарвин.