У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 250 км к западу от города Джаяпура (155 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, в Риме в 22:43 (23:43 мск) в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла.