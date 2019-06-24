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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався в понеділок біля узбережжя провінції Папуа, розташованої на заході острова Нова Гвінея. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.

Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус

За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 250 км на захід від міста Джаяпура (155 тис. жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 22 км.

Відомості про потерпілих і руйнування не надходили. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, у Римі о 22:43 (23:43 за київським часом) у неділю відбувся землетрус магнітудою 4,1 бала.

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