Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався в понеділок біля узбережжя провінції Папуа, розташованої на заході острова Нова Гвінея. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.
За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 250 км на захід від міста Джаяпура (155 тис. жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 22 км.
Відомості про потерпілих і руйнування не надходили. Загроза цунамі не оголошувалася.
Нагадаємо, у Римі о 22:43 (23:43 за київським часом) у неділю відбувся землетрус магнітудою 4,1 бала.